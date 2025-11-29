BLACK SALE $990
    Política

    Las fórmulas de Jara y Kast para conquistar al electorado huérfano de Parisi

    En ambos comandos -que miran de cerca el 20% del economista en primera vuelta- han privilegiado una estrategia que evita enfrentarse con el líder del PDG. Mientras la carta oficialista estuvo dispuesta a reunirse con él, el republicano desechó esa idea.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
    Pedro Rosas
     
    David Tralma

    Este domingo, entre las 10 y las 13 horas, la militancia del Partido de la Gente (PDG) votará a quién prefieren apoyar en la segunda vuelta del 14 de diciembre: José Antonio Kast (Partido Republicano), Jeanette Jara (Partido Comunista) o voto nulo.

    Los comandos de ambos abanderados estarán atentos al resultado de la votación digital. Los 2,5 millones de votos que Franco Parisi, el candidato del PDG, obtuvo en la primera vuelta del 16 de noviembre (un 19,7% de las preferencias) es donde los abanderados identifican que pueden crecer de cara al balotaje. Sobre todo para Jara.

    En el comando de la exministra del Trabajo son conscientes de que Kast corre con una ventaja esta contienda, pues buena parte de los votos de Johannes Kaiser (1,8 millones) y de Evelyn Matthei (1,6) naturalmente se alinearán con el republicano. Por lo mismo, es el electorado de Parisi con el que mayormente deben trabajar.

    El jueves de esta semana, Jara estuvo desplegada en Antofagasta. Ahí se reunió con trabajadores de la minería y compartió con familias de la comuna. Además, firmó un compromiso por la región, en caso de ser electa Presidenta el 14 de diciembre.

    En Antofagasta, Parisi se impuso como primera mayoría, con cerca de un 30% de las preferencias. Es, por lo tanto, un lugar clave para conseguir votos, creen en el comando. “Es importante hacerse cargo del malestar que existe en el norte del país con el sistema político, que se manifiesta (...) en la desconexión de los que estamos en política con la ciudadanía, y que Parisi supo recoger e interpretar bien”, dijo la candidata en Antofagasta.

    Jeannette Jara busca conquistar a votantes de Franco Parisi, de cara a la segunda vuelta.

    En el comando de Jara recuerdan que en 2021 hubo estudios de la época que revelaron que el ahora Presidente Gabriel Boric supo conquistar a cerca del 70% del electorado que se inclinó por Parisi en esa primera vuelta, elección en que el líder del PDG también quedó tercero.

    La conducta del comando con respecto a Parisi ha cambiado en las últimas dos semanas. En un primer momento, Jara destacó por demostrar interés en acercarse al economista. Dijo estar dispuesta a participar del programa Bad Boys e hizo guiños al economista. Valoró algunas de sus propuestas, como la eliminación del IVA a los medicamentos, y aseguró que las implementaría en su programa.

    Sin embargo, hoy en el comando el consenso es que se debe aplicar la “fórmula Parisi” de escuchar a la gente, sobre todo a los que dicen ser no politizados, pero sin bailar al ritmo del excandidato, quien ha buscado tener protagonismo en la contienda previa al balotaje.

    Pese al buen resultado que obtuvo la carta del PDG, en la izquierda no dejan de ser críticos de su figura: lo consideran populista, lo tildan de “papito corazón” -por el no pago de pensión de alimentos que mantuvo con su expareja- y es percibido como cercano a la derecha.

    En el principio, quien quedó a cargo de los diálogos con el mundo de Parisi fue el entonces jefe de campaña, Darío Quiroga. El día anterior a su remoción -por cuestionar al PDG y a la hermana de Parisi, Zandra-, de hecho, el sociólogo se reunió a almorzar con Giancarlo Barbagelata, para abordar cómo sería la puesta en escena del programa Bad Boys en caso de que se concretara la participación de Jara en dicha instancia.

    Previamente, desde el entorno de Parisi ha sido la pareja de Pamela Jiles, Pablo Maltés, quien ha sostenido acercamientos en el Congreso con el mundo de Jara, los que han sido propiciados, en todo caso, por el oficialismo. El “Abuelo”, como le dicen, habría transmitido en estas aproximaciones la idea de estar abiertos al diálogo.

    Este lunes, Jara llegará a Arica y Parinacota, para continuar con su gira por regiones. Esa es otra zona donde Parisi obtuvo un resultado contundente: primera mayoría, con un 27,8% de las preferencias.

    El diseño de Kast

    En el comando de José Antonio Kast, por otro lado, marcaron el tono que mantendrán con Parisi en lo que queda de campaña. No solo definieron declinar la invitación que hizo el líder del PDG para Bad Boys (a diferencia de 2021), sino que también evitaron responder lo que califican como “provocaciones” del economista y su entorno.

    Y es que para varios dirigentes de la colectividad fundada por Parisi, el rechazo del republicano se trató de un nuevo desaire a su electorado, por lo que no dudaron en cargar en su contra. No solo cuestionaron su decisión de no participar en programas y entrevistas, sino también la reunión que sostuvo con el expresidente Eduardo Frei, y el apoyo que recibió de la familia Piñera-Morel.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    “Nosotros decíamos que no íbamos a comentar los dichos de las personas que fueran opositores a este gobierno fracasado, y yo sigo considerando a Franco Parisi un opositor a este gobierno. Por lo tanto, no voy a comentar sus dichos”, respondió Kast por la ofensiva.

    Sus palabras dejaron en evidencia la estrategia del comando para acercarse al votante de Parisi: más que hablarle al candidato, dirigirse derechamente a su electorado. Por lo mismo, tal como se diseñó desde un principio, Kast se ha enfocado en su despliegue territorial y en evitar “politizar” más de la cuenta la campaña, pues afirman que es un mundo más bien crítico de la política tradicional.

    Así, Kast esta semana viajó hasta Iquique -uno de los fuertes de Parisi-, Puerto Montt, Chiloé y Osorno, donde sostuvo reuniones con vecinos y distintos gremios de las zonas.

    En ese contexto -agregan entre los republicanos-, ni siquiera se ha mantenido un contacto activo con los equipos de Parisi. Pese a que públicamente ha habido invitaciones, sobre todo en materia programática, lo cierto es que en el comando definieron esperar los resultados de la consulta interna para concretar algún acercamiento.

    Por lo pronto, en el partido miran con tranquilidad lo que pueda ocurrir con ese 20%. No solo porque es un mundo que tiene más coincidencias con Kast que con Jara, sino porque dicen que también, a diferencia de 2021, no es un electorado clave para ganar el balotaje, pero que sí les permitiría incrementar la distancia con la candidata oficialista. Esto, reconocen, no es menor pensando en llegar al gobierno con una base de apoyo fuerte.

    Más sobre:Franco ParisiLT SábadoPDGJeannette JaraJosé Antonio KastElecciones 2025

