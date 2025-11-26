Tras declinar ir a su programa: la ofensiva de Parisi contra Kast que mantiene en alerta a republicanos

“Nos enteramos por la prensa”.

Este martes en la tarde en los chats del Partido de la Gente (PDG) empezó a circular la noticia que confirmaba la decisión del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, de no asistir al programa de Franco Parisi Bad Boys.

La determinación del candidato republicano no sorprendió a los dirigentes. Y es que pese a que la invitación formal la hizo el martes de la semana pasada el propio Parisi, tanto a Kast como a la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, acusan que desde el comando republicano nunca se hizo el contacto para responder.

En ese contexto, entre los PDG no dudan en hablar de un nuevo desaire contra el electorado que en la primera vuelta votó por Parisi, quien se impuso como la tercera mayoría con casi un 20% de los votos.

Así, fue justamente ayer en la noche, en un nuevo streaming de Bad Boys cuando el líder del PDG no dudó en apuntar contra el abanderado republicano, no solo por su decisión de no asistir al programa, sino que también a otras instancias de ese tipo.

“Le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco? Si es un ícono. Además, él es cordial, es un caballero (...). No quiero ocupar epítetos, pero decirle que no a Don Francisco, ¿quién me puede explicar por qué le dijo que no a Don Francisco? (…) Tú no puedes mentir por lo que eres”, cuestionó por la decisión de Kast de restarse del programa “Las caras de La Moneda”.

En esa línea, respecto a su negativa para asistir al streaming, junto a los otros panelistas, reiteró que “aquí nos ven los seguidores del 20%”.

“El señor Kast no puede no venir. O sea, no va con Mosciatti, no viene al programa Bad Boys, en donde nos ven los seguidores del 20%”, criticó otro de los panelistas.

El economista agregó que la decisión de Kast no solo es, a su juicio, un error comunicacional, sino que un signo de falta de transparencia frente al electorado.

El mensaje fue reforzado durante este miércoles por el entorno de Parisi.

“Nosotros como comando estuvimos esperando al menos una semana la respuesta a la invitación formal que se hizo para participar en Bad Boys, para que nos cuenten sus propuestas, pero como no hubo comunicación formal o informal, dimos por hecho que no le interesaba (...). Más que enojo o molestia, esto es un problema de ellos, nosotros dimos el espacio y ahora son ellos los que tendrán que ver la forma en que llegan a los nuevos votantes”, dijo a La Tercera el jefe de campaña de Parisi, Giancarlo Barbagelata.

En ese sentido, la hermana de Parisi y diputada electa por el distrito 12, Zandra Parisi, apuntó a que la decisión de Kast “es un error grave. Ayudaría mucho que los seguidores del programa y el electorado pudiesen escuchar cuáles son sus compromisos, escuchar qué es lo que él plantea para un Chile mejor. Y eso es tan errado como no querer ir al programa de don Francisco. Él de verdad queda muy mal con estas decisiones”.

Y agregó: “Esto no es un desaire a Bad Boys, es un desaire a la ciudadanía, a ese 20% que no estuvo dispuesto a darle el voto. El señor José Antonio Kast, junto a su equipo, no está viendo lo que la gente espera de él”.

La ofensiva del Partido de la Gente no sorprendió a los republicanos. Y es que en la colectividad saben que las relaciones con el entorno de Parisi se han ido enredando en los últimos días, a tal nivel -explican- que no han tomado contactos formales para sostener algún tipo de encuentro.

A la declinación por asistir a Bad Boys se suman las declaraciones cruzadas con la diputada Pamela Jiles -quien afirmó que si Kast era presidente le haría “la vida imposible”- y también con el diputado y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien ha criticado en varias ocasiones a Parisi y al PDG.

“El PDG no es un partido ideológico. Y el problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados en que dicen ‘ni facho ni comunacho’, pero los proyectos de ley que entran, y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos, tienen un alma política (...). Tú no puedes poner a Pamela Jiles con el señor (Javier) Olivares en una misma bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar”, apuntó este lunes.

Lo que fue reforzado por su hermana y senadora electa por La Araucanía, Vannesa Kaiser, quien recalcó que Parisi “llegó al tercer lugar porque sus votantes no estuvieron suficientemente informados (...). Tienes un candidato ninja: nadie le pegó, nadie lo investigó, nadie le sacó sus trapitos al sol”.

“Johannes Kaiser, al salir en maza a atacar al PDG, lo que está haciendo es atacando desde ya el gobierno de José Antonio Kast”, cuestionó Barbagelata.

Entre los republicanos si bien desdramatizan el tema, sí reconocen que cómo abordar la figura de Parisi se ha transformado en una de las preocupaciones de cara a la segunda vuelta.

Y es que más allá de su electorado, que -insisten- no les pertenece, en el comando quieren evitar “ensuciar” las últimas semanas de campaña y, por lo mismo, han llamado a evitar enfrentarse con el líder del PDG.

“Nosotros decíamos que no íbamos a comentar los dichos de las personas que fueran opositores a este gobierno fracasado, y yo sigo considerando a Franco Parisi un opositor a este gobierno. Por lo tanto, no voy a comentar sus dichos”, dijo Kast este miércoles sobre la ofensiva de Parisi.

En esa línea, en el partido recalcan que el foco se mantendrá en el despliegue territorial.

Por lo pronto, en el PDG deberían zanjar esta semana la fecha de la consulta digital interna que -afirman- se debería realizar a más tardar en siete días. La idea -afirman- es llamar a votar nulo, opción que ha ido ganando fuerza dentro del partido.