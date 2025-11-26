“¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?”: Los dardos de Parisi contra Kast tras restarse de entrevistas

En una nueva emisión de su programa Bad Boys en YouTube, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, lanzó una serie de críticas directas contra José Antonio Kast por su decisión de restarse de varias entrevistas televisivas previas al balotaje.

La molestia del líder del PDG se centró, especialmente, en la negativa del candidato republicano a participar en el programa Las caras de la Moneda, conducido por Mario Kreutzberger, Don Francisco.

“Le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco? Si es un, es un ícono. Además es cordial, es un caballero”, cuestionó Parisi.

En el panel insistieron en que Kast también declinó asistir a la entrevista con Tomás Mosciatti y a Bad Boys, espacio en el que estaban invitados ambos candidatos a La Moneda, pero que no se llevará a cabo ante la negativa del republicano. En ese aspecto, enfatizaron que “aquí nos ven los seguidores del 20%”, en referencia al porcentaje que obtuvo en la primera vuelta del 16 de noviembre.

El economista agregó que la decisión de Kast no solo es, a su juicio, un error comunicacional, sino que un signo de falta de transparencia frente al electorado.

“Chuta, decirle que no a Don Francisco es realmente… bueno, no sé, no quiero ocupar epítetos, pero decirle que no a Don Francisco, ¿quién me puede explicar por qué le dijo que no a Don Francisco? (…) Tú no puedes mentir por lo que eres”, insistió.

Streaming de "Bad Boys" 25 de noviembre. Captura Youtube.

“Ellos son los que se venden”

Otro de los puntos abordados en la transmisión fue el reciente respaldo de la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera al abanderado republicano.

Al respecto, Parisi criticó duramente el gesto, calificándolo de inconsistente y oportunista.

“Hay cosas que no se entienden. Primero, la familia Piñera abrazando a Kast. Yo les mandé temprano un artículo donde Kast decía que era oposición (…) Ellos son los que se venden, nosotros no”, afirmó.

El líder del PDG profundizó en que, a su juicio, la familia Piñera actuó con excesiva premura al formalizar su apoyo apenas días después del resultado de la primera vuelta.

“De hecho, nosotros nunca saldríamos corriendo a abrazar a alguien que nos ganó. Si es un momento triste. Pero salieron corriendo a abrazar, tanto a uno como a otro (…) Si perdiste, tenís que acurrucarte en una esquina, taparte, dormir un rato. Tenís que tener la nobleza de la derrota”, sostuvo.

Recordó además que el propio Kast, durante el segundo gobierno de Piñera, se distanció políticamente del mandatario, lo que -según él- vuelve aún más contradictorio el reciente apoyo.

“Fueron los republicanos que le hicieron la vida imposible a Piñera. Esa es la inconsistencia que nosotros en el PDG no tenemos. Por el contrario, nosotros somos mucho más preocupados de la gente”, apuntó.

Reunión entre Kast y Frei: “No aporta”

El tercer gesto que Parisi cuestionó con fuerza fue el encuentro que José Antonio Kast sostuvo con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien lo recibió en su residencia el lunes, en un hecho que generó impacto político, especialmente dentro de la Democracia Cristiana.

Para el economista, el encuentro es incomprensible desde el punto de vista histórico y político.

“Kast votó por el Sí, apoya a Pinochet. Y sabemos que los Frei fueron perseguidos por Pinochet. Entonces yo digo… Todos vimos cuando Figo se cambió del Barça al Real Madrid. (…) Pero en la política, yo creo que al presidente Frei no le aportaba mucho este abrazo que tuvo”, criticó.

El líder del PDG insistió en que este tipo de señales solo agregan confusión al escenario político. “Creo que no aporta, no engrandece, no es bueno para la política chilena. Esa es mi posición. Y claramente no han entendido absolutamente nada”, afirmó.

“Abandono” de Bachelet

Parisi también tuvo palabras contra las últimas acciones que ha realizado la candidata del pacto Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara, señalando que “es poco probable” que triunfe ante Kast, reprochando la elección del exministro Francisco Vidal como vocero de campaña –a quien calificó como el símbolo del ‘pituto’- y un eventual “abandono” de la expresidenta Michelle Bachelet a la exministra del Trabajo, tras obtener el 26,8% de los votos en la primera vuelta.

“Si no fichaste a Bachelet, después de que hoy día ficharon a Frei, ¿sabes qué? ¡Estás perdido! No hay vuelta que darle. La mentira es que no, es que está postulando (a la ONU) y la probabilidad de que Kast apoye esa postulación es cero. ¿Alguien en su sano juicio cree que el presidente Kast va a ir a hablar con Marco Rubio para apoyar que la señora Bachelet sea la máxima cabeza de la ONU? ¡Cero posibilidades! ¡Cero! Pero aquí ya me quedó claro que el Partido Comunista y el Frente Amplio ya dan por perdida esta cuestión”, sentenció.