Privilegiar despliegue en terreno y evitar riesgos: Kast descarta ir a programa de Parisi

En medio de las críticas que ha recibido por parte del oficialismo por negarse a asistir a todos los debates, esta semana José Antonio Kast zanjó otra decisión junto a su equipo: el abanderado del Partido Republicano no asistirá al programa de streaming “Bad Boys”, de Franco Parisi.

La determinación, según explican en el entorno del candidato, se tomó debido a que el foco de estas semanas de campaña estará en el terreno y recorrer el país, para lo que se determinó asistir solamente a los debates formales como Anatel y Archi, y también al que foro que organizan radio Cooperativa y el Hogar de Cristo, que se realizará este jueves.

Otros programas o instancias están totalmente descartadas. Esto, con el objetivo de evitar concurrir a lugares en el que pueda quedar expuesto o donde pueda abrirse un flanco de campaña.

“Todo nuestro esfuerzo y despliegue va a estar puesto en las calles de las distintas regiones del país”, dijo a La Tercera el presidente de la colectividad, Arturo Squella.

La decisión de no asistir a “Bad Boys” se da en medio de la carrera entre Kast y Jeannette Jara por conquistar el voto del líder del PDG, quien en la elección de la primera vuelta se impuso como la tercera mayoría con casi el 20% de los votos.

En ese contexto, al menos hasta hace unos días en el comando republicano se seguía evaluando la posibilidad de -al igual que en los comicios de 2021- concurrir al programa, siempre y cuando se mantuviera el foco en las propuestas.

La semana pasada, de hecho, el propio Kast afirmó que “estuve hace cuatro años y lo pasé muy bien (...). Estamos evaluando”.

Y agregó que “nosotros vamos a elegir a qué programas vamos y a cuáles no”.

Si bien algunos en el partido incluso tenían una buena evaluación de la participación de Kast en 2021, transmiten que en esta campaña pesó mantener lo planificado hace semanas y centrar los esfuerzos en el despliegue territorial. De hecho, este lunes en la noche Kast llegó hasta Iquique y en los próximos días hará lo propio en Puerto Montt.

En la colectividad, en todo caso, hace días se mantiene la discusión sobre cómo comportarse con Parisi y cuánto ceder al PDG. Algo que se intensificó esta semana después de las declaraciones en las que la diputada del partido Pamela Jiles advirtió que si Kast es Presidente, le hará “la vida imposible” en el Congreso.

En Chile Vamos, previamente a la decisión de Kast, varios públicamente recomendaron no asistir al programa, porque se trataría de un “show”.

Además, hay otros que advirtieron, como el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, que no deben estar “al ritmo” de Parisi, sino deben tratar de conquistar a su electorado.