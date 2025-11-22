“Más del 75% votaría nulo o blanco”: Parisi por posible destino de votos del PDG de cara a la segunda vuelta

Al mediodía de este sábado, el excandidato presidencial, Franco Parisi, se refirió al posible destino de los votos del Partido de la Gente (PDG) de cara a la segunda vuelta, a lo cual señaló una mayoría del 75% preferente por la opción de “votar en blanco”.

En conversación con T13 Finde, el representante y líder del PDG señaló que tras realizar un análisis de la posible dirección de los votos recibidos por él de cara a la segunda vuelta “más del 75% votaría nulo o blanco”.

Todo esto en el contexto de la nueva etapa en la carrera presidencial, en donde los chilenos deberán elegir entre las opciones de Jeannette Jara, representante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, el próximo 14 de diciembre.

Franco Parisi invitó a Jeannette Jara y José Antonio Kast a su programa, "Bad Boys".

En ese sentido, el ex abanderado presidencial, quien además resultó en tercer lugar tras recibir un 19% de los votos en las elecciones pasadas, explicó que “la gente está bastante distante de esta decisión. (...) No está contenta con esta opción de los extremos. Creo que caló hondo lo que pasó con la manipulación de la encuesta”.

Así, Parisi también fue consultado por la invitación que este realizó hace unos días al canal de YouTube “Bad Boys”, a los dos candidatos presidenciales.