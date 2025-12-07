VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jara insiste en emplazar a Kast por dichos de Meza sobre indultos y advierte “un retroceso para la sociedad chilena”

    La abanderada oficialista acusó que el discurso republicano busca allanar el camino a un posible indulto a Miguel Krassnoff.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Diego Martin

    Durante una actividad de campaña en Iquique, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), volvió a criticar con dureza las declaraciones del diputado José Carlos Meza (Republicanos), quien esta semana señaló que la conmutación de penas para enfermos terminales debería aplicarse incluso a personas condenadas por abusos sexuales contra menores.

    Jara calificó como “gravísimos” los dichos del parlamentario, y señaló que se ha empujado a hasta ese criterio “con tal de sacar a Krasnoff de la cárcel”.

    “Han avanzado tanto en su discurso tratando de justificar por qué lo van a indultar que ahora están disponibles para que gente que violó a menores de edad, pedófilos, salgan de la cárcel, y eso es inaceptable, no tiene ninguna justificación, aunque tengan 70 u 80 años”, afirmó.

    La abanderada del oficialismo sostuvo que plantear la posibilidad de que condenados por delitos sexuales contra niños accedan a la conmutación de pena representa “un retroceso para la sociedad chilena”, agregando que “el daño que se le hace a la niñez, la violencia y la revictimización que se hace siquiera planteando que estas personas puedan salir de la cárcel lo encuentro realmente grave”.

    “Llamo a los padres y madres a estar alerta de estas señales, porque si aún no son gobierno y están planteando cosas como estas, que son completamente descabelladas, es muy complejo lo que podría ocurrir si llegaran a ganar”, sentenció.

    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antobio KastJose Carlos MezaMiguel Krassnoff

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Capturan a sujeto dedicado al tráfico de cannabis en Traiguén: se incautaron más de 6.700 dosis

    Remociones de masa en San José de Maipo dejan a más de 30 vehículos y una cantidad indeterminada de personas aisladas

    Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de joven de Valdivia

    Carmona coincide con Jara en que el Ejecutivo se dedique a gobernar: “Tiene que haber sabiduría para saber hasta dónde se llega”

    Conaf y MOP completan más de 80 km de cortafuegos en Lago Peñuelas ante riesgo de incendios forestales

    Encarcelan a tres personas, dos de ellas por su participación en un homicidio con arma de fuego de un hombre en Copiapó

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    4.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    5.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Audax Italiano por TV y streaming

    Capturan a sujeto dedicado al tráfico de cannabis en Traiguén: se incautaron más de 6.700 dosis
    Chile

    Capturan a sujeto dedicado al tráfico de cannabis en Traiguén: se incautaron más de 6.700 dosis

    Remociones de masa en San José de Maipo dejan a más de 30 vehículos y una cantidad indeterminada de personas aisladas

    Jara insiste en emplazar a Kast por dichos de Meza sobre indultos y advierte “un retroceso para la sociedad chilena”

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos
    El Deportivo

    Con poca acción de Alexis Sánchez: Sevilla deja escapar la victoria ante Valencia en los descuentos

    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Chile cierra su participación en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción con destacado registro de medallas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas
    Mundo

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas

    Netanyahu anuncia que Israel se prepara para iniciar la segunda fase del plan de paz impulsado por Trump

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile