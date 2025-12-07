Jara insiste en emplazar a Kast por dichos de Meza sobre indultos y advierte “un retroceso para la sociedad chilena”

Durante una actividad de campaña en Iquique, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), volvió a criticar con dureza las declaraciones del diputado José Carlos Meza (Republicanos), quien esta semana señaló que la conmutación de penas para enfermos terminales debería aplicarse incluso a personas condenadas por abusos sexuales contra menores.

Jara calificó como “gravísimos” los dichos del parlamentario, y señaló que se ha empujado a hasta ese criterio “con tal de sacar a Krasnoff de la cárcel”.

“Han avanzado tanto en su discurso tratando de justificar por qué lo van a indultar que ahora están disponibles para que gente que violó a menores de edad, pedófilos, salgan de la cárcel, y eso es inaceptable, no tiene ninguna justificación, aunque tengan 70 u 80 años”, afirmó.

La abanderada del oficialismo sostuvo que plantear la posibilidad de que condenados por delitos sexuales contra niños accedan a la conmutación de pena representa “ un retroceso para la sociedad chilena” , agregando que “el daño que se le hace a la niñez, la violencia y la revictimización que se hace siquiera planteando que estas personas puedan salir de la cárcel lo encuentro realmente grave”.

“Llamo a los padres y madres a estar alerta de estas señales, porque si aún no son gobierno y están planteando cosas como estas, que son completamente descabelladas, es muy complejo lo que podría ocurrir si llegaran a ganar”, sentenció.