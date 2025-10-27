Jara se desmarca de Boric por sus críticas a Trump: “No es mi estilo (...) hay que pensar en los intereses de Chile”

A tres semanas de la primera vuelta, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, marcó nuevamente un distanciamiento con el Presidente Gabriel Boric.

En concreto, posterior al evento económico Enagro 2025, la abanderada fue consultada por radio Agricultura sobre si comparte las constantes críticas del Presidente Boric contra su par de Estados Unidos, Donald Trump.

Foto: REUTERS

Jara fue precisa y respondió: “No es mi estilo. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, que en materia de relaciones diplomáticas uno tiene que mantener siempre una actitud que permita, sobre todo con países que son tan relevantes para el comercio internacional chileno y por más que no comparta la línea de pensamiento de Donald Trump, pensar en los intereses de Chile ”.

“Eso hay que poner en el centro”, destacó.

Luego reiteró: “No es mi estilo ser de esa forma, yo creo que cada uno es como le parece, pero mi estilo no es”.