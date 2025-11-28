BLACK SALE $990
    Política

    Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

    El encuentro, que se suma a la reunión de ayer con la expresidenta Michelle Bachelet, se centró en revisar iniciativas sociales y culturales que marcaron la administración de Lagos.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Jeannette Jara se reúne con Luisa Durán.

    La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, la mañana de este viernes sumó una nueva reunión, esta vez con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos.

    El propósito de la cita fue revisar y proyectar iniciativas sociales y culturales de alto impacto desarrolladas durante ese período presidencial en una eventual administración de Jara.

    El encuentro, en que ambas compartieron un desayuno en la residencia de Jara, buscó relevar el valor de programas que fortalecieron la inclusión y el acceso a oportunidades, tales como Sonrisa de Mujer y las Orquestas Juveniles, además de analizar cómo su continuidad y fortalecimiento formarían parte de una agenda que recupere políticas exitosas y responda a las necesidades actuales del país.

    Durante la conversación, ambas intercambiaron visiones sobre la importancia de mantener y profundizar iniciativas que demostraron su efectividad en mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, especialmente en áreas como salud, cultura y desarrollo social.

    La ex primera dama comentó que “vine acá por invitación de Jeannette, para conversar sobre las cosas que yo hice durante la época que Ricardo fue Presidente y sobre todo de la Sonrisa de la Mujer y de la Orquesta Juvenil, porque yo realmente tengo preocupaciones, igual que ella, de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose”.

    En tanto, Jara sostuvo que “le agradezco a la señora Luisa Durán su visita hoy día (...) nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas públicas importantes, como Sonrisa de Mujer, que muchas mujeres de Chile recuerdan. Nosotros le contamos sobre nuestras propuestas de Sonrisas que Sanan, que buscan de alguna manera también apoyar a las personas para que puedan volver a sonreír en nuestro país y tener claro que el desarrollo cultural y el proyecto de la Orquesta Filarmónica que ustedes iniciaron es algo que cualquier país quisiera ya tener”.

    Frente a esto último, la candidata señaló que “como futura Presidenta de Chile quiero impulsar y seguir reforzando, porque ha dado oportunidad a muchos niños y jóvenes de nuestro país, de construir unas carreras en torno al tema de la música que ni siquiera se habrían imaginado”.

    El encuentro de Jara con Durán se suma al desayuno que la aspirante a La Moneda tuvo ayer jueves con la expresidenta Michelle Bachelet.

    Tras la cita, se dio a conocer un comunicado emitido desde la oficina de la exmandataria.

    “Chile vive un momento importante. En cada proceso electoral he creído que lo esencial es fortalecer nuestra democracia: participar, informarse y escuchar con respeto. A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias. Más allá de las diferencias propias de toda contienda, lo fundamental es que Chile avance con diálogo, estabilidad y respeto institucional”, dice el texto firmado por Bachelet.

    Ambos encuentros, primero con Bachelet y ahora con Durán, en lo que se interpreta como un apoyo implícito del expresidente Lagos -hoy alejado de la vida política por temas de salud- se dan luego de la cita del lunes entre el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el abanderado republicano José Antonio Kast.

    El encuentro, a pocas semanas del balotaje del próximo 14 de diciembre, no solo inquietó a la DC, tienda histórica de Frei, que incluso congeló su militancia, sino que además levantó las alertas en el comando de Jara, que no se ha visto favorecida en las mediciones, que proyectan un triunfo de su contendor.

    PresidencialesJeannette JaraLuisa DuránRicardo Lagos

