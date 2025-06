Jara tras votar: “Quien gane la primaria, será la candidatura de una coalición amplia, no de sólo un partido”

La candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, acudió a su local de votación en la comuna de Conchalí para emitir su voto.

En esa instancia, Jara fue consultada sobre los dichos de la candidata Carolina Tohá (PPD), quien señaló que el Partido Comunista no podría gobernar en Chile.

Ante esto, Jara indicó que “yo creo que tienen que tener tranquilidad, nosotros ya formamos parte de una coalición de gobierno donde hay distintos partidos. Quien gane la primaria, en mi caso en particular yo tengo esa convicción, será la candidatura de una coalición amplia, no de sólo un partido”.

“Es importante tenerlo a la vista porque en nuestro país somos personas que tenemos distintos tipos de pensamientos, somos diversos, no somos un tronco común de la gente de la centroizquierda”, determinó.

También mencionó que “es evidente que quien quiera ganar una elección presidencial para un proyecto para el país, debe tener la suficiente capacidad de incluir a todos , dialogar con todos, no excluir ni descalificar a los demás”.

“Tengo la disposición y la tranquilidad para decir con tranquilidad que me he preparado y estoy tranquila. Si me toca asumir la primera magistratura del país, sabré gobernar con todos y representar no solo a los que hoy voten por mí, sino también a los que están desilusionados o enojados”, subrayó.

Respecto a la ausencia del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, o la secretaría general del partido, Bárbara Figueroa, Jara explicó que “yo nunca he venido a votar con otra persona. No era algo que estuviese en mi estructura de pensamiento previamente. Me alegro que hayan venido los voceros de campaña, pero yo siempre voto con mi familia y mis amigos del barrio”.

“Nos vamos a juntar en un rato en el comando, pero esto no es de un puro partido”, concluyó.

Además, consultada sobre si en su eventual gobierno abriría otro procesos constituyente, la candidata señaló que “uno nunca renuncia a sus sueños, el tema es que hoy a prioridades. Las prioridades nuestras son poder atender las necesidades ciudadanas”.

“Lo que el pueblo de Chile decida con posterioridad, son cosas que uno no puede preveer ahora. Yo lo que sí les puedo decir es que no voy a hacer promesas que ahora no pueda cumplir y mis prioridades son las que presentamos en el eje programático”, detalló en el punto de prensa.

Secuestro del exalcalde de Macul

La candidata del Partido Comunista también fue consultada sobre el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien logró ser liberado tras negociaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) con los agresores.

Señaló que “es un hecho grave y que hay que investigarlo debidamente. Nosotros tenemos claro que en nuestro país se han incorporado algunas figuras del crimen organizado que hay que combatir con toda la fuerza”.

“Este caso está en manos de las policías y yo confío de que puedan realizar una buena labor”, concluyó.