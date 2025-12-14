VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Jeannette Jara reconoce su derrota: “La democracia habló fuerte y claro”

    Con el 25,37% de las mesas escrutadas, según reportó el Servel, el candidato de oposición obtenía un 59,8% y la abanderada oficialista y de la DC 40,2%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Pasadas las 19.30 horas, la ahora excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, reconoció su derrota frente a José Antonio Kast de manera pública.

    Previamente, en torno a las 19:20 horas de esta tarde y con 25% de las mesas escrutadas, la abanderada de Unidad por Chile tomó su teléfono y se contactó con la carta de la oposición.

    De acuerdo a los datos del Servicio Electoral (Servel), con el 25,37% de las mesas escrutadas, el candidato de oposición obtuvo un 59,8% y la abanderada oficialista y de la DC 40,2%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable.

    Analistas ya adelantaban en conversación con La Tercera, que en caso de que Kast aventajara a su rival por más de 15 puntos, esta elección se convertiría en la que la derecha ha resultado como la más favorecida, desde al menos 1920.

    Mediante sus redes sociales, la abanderada de Unidad por Chile sostuvo: “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”.

    “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, cerró.

