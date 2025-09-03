Jefa programática de Jara por debate de voto obligatorio: “Cambiar las reglas muy encima afecta la certeza”
Camila Miranda defendió que "no es el mejor timing para esta conversación".
La jefa programática de la candidatura presidencial oficialista, Camila Miranda (FA), manifestó su inquietud respecto a legislar sobre la regulación de voto obligatorio ad portas de las sufragios de noviembre.
En conversación con CNN Radio, este miércoles, tras el rechazo en la Cámara a la multa por no votar, la frenteamplista destacó la urgencia del debate, sin embargo, precisó: “No es el mejor timing para esta conversación cuando tenemos a puerta en pocos meses una elección presidencial".
En ese sentido, recalcó: “Efectivamente en Chile hoy día tenemos un estándar bastante bajo que puede afectar la soberanía nacional. Creemos que es una materia que hay que abordar con urgencia, pero insisto, estamos a tres meses de una elección presidencial y la certeza es clave".
Al ser consultada por la obligatoriedad del voto, indicó: “Creemos que el país ha transitado con bastante tranquilidad y con bastante participación ciudadana hacia la instalación del voto obligatorio y nos parece que cambiar las reglas muy encima afecta la certeza que es muy vital para la paz social".
