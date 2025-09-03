Jefa programática de Jara por debate de voto obligatorio: “Cambiar las reglas muy encima afecta la certeza”

La jefa programática de la candidatura presidencial oficialista, Camila Miranda (FA), manifestó su inquietud respecto a legislar sobre la regulación de voto obligatorio ad portas de las sufragios de noviembre.

En conversación con CNN Radio, este miércoles, tras el rechazo en la Cámara a la multa por no votar, la frenteamplista destacó la urgencia del debate, sin embargo, precisó: “No es el mejor timing para esta conversación cuando tenemos a puerta en pocos meses una elección presidencial".

En ese sentido, recalcó: “Efectivamente en Chile hoy día tenemos un estándar bastante bajo que puede afectar la soberanía nacional. Creemos que es una materia que hay que abordar con urgencia, pero insisto, estamos a tres meses de una elección presidencial y la certeza es clave".

Al ser consultada por la obligatoriedad del voto, indicó: “Creemos que el país ha transitado con bastante tranquilidad y con bastante participación ciudadana hacia la instalación del voto obligatorio y nos parece que cambiar las reglas muy encima afecta la certeza que es muy vital para la paz social".