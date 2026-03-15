Joanna Pérez tras asumir presidencia de Demócratas: “Hay un gran trabajo por delante para recuperar el centro político”

El Consejo Nacional del partido Demócratas, presidido anteriormente por la exsenadora y hoy ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que su nueva representante será la diputada Joanna Pérez.

“Valoro la decisión que ha tomado Demócratas de reordenarnos como movimiento y también la confianza en el liderazgo que hemos impulsado desde un inicio junto a Ximena Rincón y a tantas otras figuras importantes que forman parte de este proyecto”, dijo Pérez tras ser nombrada presidenta del colectivo.

También comentó que “creo que hay un gran trabajo por delante para recuperar el centro político , y en ese desafío vamos a rearticularnos con el esfuerzo de todos. Además, vamos a convocar a más fuerzas centristas, porque Chile lo necesita".

En un comunicado publicado durante este sábado, Demócratas confirmó que, tras el paso de Rincón al nuevo gobierno, el partido continuaría como movimiento político.

“Con el propósito explícito de buscar un entendimiento amplio con otros partidos y movimientos de centro, que permita el nacimiento de un nuevo referente que unifique a las fuerzas del sector”, señalaron en la misiva.

En sus declaraciones, además, ratificaron su apoyo al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“También entendemos que este gobierno va a requerir apoyo para avanzar en las urgencias del país, y desde Demócratas estamos disponibles para contribuir , con responsabilidad, a través de nuestros proyectos, nuestros equipos técnicos y las propuestas que hemos venido trabajando. Creo que todavía se puede construir mucho por Chile”, dijo Pérez.

La diputada por el distrito 21, militó en el Partido Demócrata Cristiano al igual que su antecesora en el cargo y en el que llegó a ostentar el cargo de vicepresidenta nacional.

Se unió a Demócratas en enero de 2023 durante su segundo periodo parlamentario.