Kast asegura que contacto con Steinert fue en “los días previos” a su designación como ministra

Previo a abordar su vuelo a Panamá -con escala en Colombia- el presidente electo, José Antonio Kast, se refirió al flanco que abrió su futura vocera de gobierno, Mara Sedini, en torno al nombramiento de la próxima titular de Seguridad, Trinidad Steinert.

En concreto, en entrevista con La Tercera, Sedini reveló que las conversaciones entre la exfiscal y el presidente electo datan desde hace “un buen tiempo”.

Esto generó varias críticas oficialistas, y obligó al equipo del republicano a entregar explicaciones. Así lo hizo el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ayer intentó hacer un control de daños y contradijo a la próxima vocera.

“Esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, dijo el jefe de gabinete del futuro equipo ministerial.

Por su parte, Sedini, también acotó el rango de tiempo que antes ella misma había señalado. De decir que el diálogo se produjo hace “un buen tiempo” pasó a sostener que se generó “pocos días antes” de la nominación.

Ante tal escenario, Kast salió a abordar el tema: “Yo creo que hay una discusión bastante artificial, la ministra Mara Sedini es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno”.

Luego agregó: “Creo que de una entrevista en un medio escrito se ha generado una discusión que no corresponde. Lo que yo he señalado es que nosotros siempre hemos buscado un perfil de personas y dentro de ese perfil puede haber alguien que tenga más aptitudes en terreno, como puede haber sido alguien que haya ejercido el cargo de alcalde, como puede ser alguien que viniera de las Fuerzas Armadas, de las policías o alguien que conociera desde el interior lo que son el combate al crimen organizado, como puede ser un fiscal”.

“Dentro de eso nosotros optamos por plantearle en tiempo oportuno a Trinidad Steinert la posibilidad de acompañarnos y eso no ha infringido ninguna norma y fue en el tiempo oportuno, muy previo a la decisión que ella tomó de dejar la institución”, continuó.