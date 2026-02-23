SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    El exuniformado, que hasta ahora se desempeñaba como director de seguridad de Las Condes, cuenta con casi 40 años de servicio y posee una amplia trayectoria en mandos operativos y se desempeñó como Comandante de Operaciones Terrestres.

    Por 
    Helen Mora
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    Christian Bolívar (al centro) durante una reunión en la Municipalidad de Las Condes.

    A través de un comunicado, el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, confirmó la nominación del general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas, tal como había adelantado La Tercera.

    Con esto, la segunda línea de Kast queda completa, pues cuando el mandatario electo dio a conocer a sus subsecretarios, solo le faltó definir esa repartición en particular.

    En un inicio el nombre que estaba destinado para ese cupo era el del general (r) del Ejército Óscar Bustos, pero eso finalmente no se concretó y la futura administración de Kast terminó desistiéndose.

    Fue en ese marco que el próximo titular de Defensa, Fernando Barros, se puso en búsqueda del mejor candidato y se decantó por Bolívar.

    Este lunes, Bolívar sostuvo una extensa reunión con Barros en la OPE (Oficina del Presidente Electo).

    ¿Quién es el nuevo subsecretario?

    Bolívar cuenta con casi 40 años de servicio y posee una amplia trayectoria en mandos operativos -entre ellos el Regimiento Reforzado Nº 4 Rancagua, la 2ª Brigada Acorazada Cazadores y la VI División de Ejército-, y se desempeñó como comandante de Operaciones Terrestres (COT).

    Asimismo, cuenta con experiencia académica. Desde 2014 ejerció como director de la Academia de Guerra del Ejército, donde fue profesor entre 2010 y 2013.

    Bolívar tiene un magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército de Chile y un Master of Arts (MA) in Defense Studies del King’s College London.

    Tras dejar las FF.AA. y darse un descanso profesional, en 2024 arribó como director de Seguridad Pública de la Municipalidad Las Condes, en el equipo que convocó la actual alcaldesa Catalina San Martín. Se mantuvo en el cargo hasta este lunes, cuando comunicó a la jefa comunal su salida.

    Tras conocerse su nuevo rumbo profesional, su gestión fue valorada por la alcaldesa. “Aunque para el equipo de Las Condes, es una pérdida importante, nos llena de orgullo el hecho de que el presidente electo José Antonio Kast haya escogido a Christian Bolívar para un cargo tan relevante”, señaló San Martín.

    El general (r) Bolívar es una persona de destacada trayectoria y con una gran vocación de servicio público. En Las Condes instauró un modelo de funcionamiento con altos estándares y dotó de mayor profesionalismo a nuestro equipo de Seguridad Pública. Sin duda, gracias a esas y otras virtudes, será un tremendo aporte para el equipo del Ministerio de Defensa”, agregó.

    Alberto Soto será el Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte

    A su vez, el presidente electo nombró a Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte, con la misión de implementar el Escudo Fronterizo en el norte del país, aportando una vasta experiencia operativa y de planificación tras su paso como Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval y Jefe de Operaciones Navales.

    Desde la OPE señalaron que su gestión “se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción”.

    Soto se desempeñó como comandante de Operaciones Navales, con jurisdicción nacional, y comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, con jurisdicción entre Arica y Taltal. Es especialista en artillería y misiles y el 2006 obtuvo su especialidad de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval. En ambas instancias se graduó con el primer lugar de su clase. Entre sus mandos a flote se encuentran el PSH-77 Cabrales, la Fragata Almirante Riveros y la Fragata Almirante Lynch.

    En las últimas elecciones, Soto compitió al Senado y fue compañero de lista del senador electo y timonel republicano, Arturo Squella.

    Más sobre:José Antonio KastFuerzas ArmadasDefensaChristian BolívarMacrozona NorteAlberto Soto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    Futuros ministros de Energía y Vivienda acuerdan mesas permanentes de trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades

    Lo más leído

    1.
    Embajador de EE.UU. justifica decisión de retirar visas, califica de “irrisorio” sorpresa del gobierno y descarta mensaje a Kast

    Embajador de EE.UU. justifica decisión de retirar visas, califica de “irrisorio” sorpresa del gobierno y descarta mensaje a Kast

    2.
    El rol del subsecretario Araya (PC) en la trama china que lo dejó en la mira de la Casa Blanca

    El rol del subsecretario Araya (PC) en la trama china que lo dejó en la mira de la Casa Blanca

    3.
    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    Embajador Judd tilda de “bastante ridículo” emplazamiento de Vallejo por sanción de la Casa Blanca a funcionarios del gobierno

    4.
    Minvu responde a dichos de parlamentarios UDI sobre Plan de Emergencia Habitacional

    Minvu responde a dichos de parlamentarios UDI sobre Plan de Emergencia Habitacional

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema
    Chile

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China
    Negocios

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Enel destaca su presencia en Chile: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026
    El Deportivo

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    Fiorentina vence al Pisa de Felipe Loyola y lo deja más cerca del descenso

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein
    Mundo

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio