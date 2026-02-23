Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

Christian Bolívar (al centro) durante una reunión en la Municipalidad de Las Condes.

A través de un comunicado, el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, confirmó la nominación del general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas, tal como había adelantado La Tercera.

Con esto, la segunda línea de Kast queda completa, pues cuando el mandatario electo dio a conocer a sus subsecretarios, solo le faltó definir esa repartición en particular.

En un inicio el nombre que estaba destinado para ese cupo era el del general (r) del Ejército Óscar Bustos, pero eso finalmente no se concretó y la futura administración de Kast terminó desistiéndose.

Fue en ese marco que el próximo titular de Defensa, Fernando Barros, se puso en búsqueda del mejor candidato y se decantó por Bolívar.

Este lunes, Bolívar sostuvo una extensa reunión con Barros en la OPE (Oficina del Presidente Electo) .

¿Quién es el nuevo subsecretario?

Bolívar cuenta con casi 40 años de servicio y posee una amplia trayectoria en mandos operativos -entre ellos el Regimiento Reforzado Nº 4 Rancagua, la 2ª Brigada Acorazada Cazadores y la VI División de Ejército-, y se desempeñó como comandante de Operaciones Terrestres (COT).

Asimismo, cuenta con experiencia académica. Desde 2014 ejerció como director de la Academia de Guerra del Ejército, donde fue profesor entre 2010 y 2013.

Bolívar tiene un magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército de Chile y un Master of Arts (MA) in Defense Studies del King’s College London.

Tras dejar las FF.AA. y darse un descanso profesional, en 2024 arribó como director de Seguridad Pública de la Municipalidad Las Condes, en el equipo que convocó la actual alcaldesa Catalina San Martín. Se mantuvo en el cargo hasta este lunes, cuando comunicó a la jefa comunal su salida.

Tras conocerse su nuevo rumbo profesional, su gestión fue valorada por la alcaldesa. “Aunque para el equipo de Las Condes, es una pérdida importante, nos llena de orgullo el hecho de que el presidente electo José Antonio Kast haya escogido a Christian Bolívar para un cargo tan relevante”, señaló San Martín.

“El general (r) Bolívar es una persona de destacada trayectoria y con una gran vocación de servicio público. En Las Condes instauró un modelo de funcionamiento con altos estándares y dotó de mayor profesionalismo a nuestro equipo de Seguridad Pública. Sin duda, gracias a esas y otras virtudes, será un tremendo aporte para el equipo del Ministerio de Defensa”, agregó.

Alberto Soto será el Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte

A su vez, el presidente electo nombró a Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial de la Macrozona Norte, con la misión de implementar el Escudo Fronterizo en el norte del país, aportando una vasta experiencia operativa y de planificación tras su paso como Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval y Jefe de Operaciones Navales.

Desde la OPE señalaron que su gestión “se centrará en la recuperación del control soberano de la frontera y la seguridad nacional, articulando una coordinación interinstitucional robusta para agilizar procesos de expulsión y reconducción”.

Soto se desempeñó como comandante de Operaciones Navales, con jurisdicción nacional, y comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, con jurisdicción entre Arica y Taltal. Es especialista en artillería y misiles y el 2006 obtuvo su especialidad de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval. En ambas instancias se graduó con el primer lugar de su clase. Entre sus mandos a flote se encuentran el PSH-77 Cabrales, la Fragata Almirante Riveros y la Fragata Almirante Lynch.

En las últimas elecciones, Soto compitió al Senado y fue compañero de lista del senador electo y timonel republicano, Arturo Squella.