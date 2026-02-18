General (r) del Ejército Christian Bolívar, el favorito de Kast y Barros para la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

Los equipos del presidente electo José Antonio Kast están cerrando las últimas conversaciones para llenar el cupo que aún queda en la segunda línea de subsecretarios. Esto debido a que si bien fue hace semanas que el futuro mandatario dio a conocer su elenco, esa vez lo hizo para todos los cargos excepto uno: la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas .

En un inicio el nombre que estaba destinado para ese cupo era el del general (r) del Ejército Óscar Bustos, pero eso finalmente no se concretó y la futura administración de Kast terminó desistiéndose.

Por eso el futuro ministro de Defensa Fernando Barros ha destinado las últimas semanas para cerrar todo su equipo, en el que hasta ahora ya está confirmado el vicealmirante Rodrigo Álvarez como el próximo subsecretario de Defensa.

La búsqueda de Barros ha sido intensa y según fuentes que han sabido de ese proceso de selección -en el cual ha tenido un rol preponderando el senador electo Cristián Vial- comentan que el candidato que corre con ventaja es el del general (r) del Ejécito Christian Bolívar.

El nombre cumple con las características que se había pensado para ese cargo al ser un exuniformado de las Fuerzas Armadas. Bolívar luego de dejar la institución castrense arribó como director de Seguridad Pública de la Municipalidad Las Condes, en el equipo que convocó la actual alcaldesa Catalina San Martín.

Las mismas fuentes comentan que el fichaje del nuevo subsecretario para las Fuerzas Armadas no está cerrado y que Bolívar aún sigue en funciones en la Municipalidad de Las Condes. De hecho hasta el momento está de vacaciones.

Fuentes de la derecha cuentan que el nombre de Bolívar fue sondeado con las ramas castrenses y también con parlamentarios del sector y se tuvo buena recepción, por lo que eso jugó a su favor. Uno de los que habría sugerido su nombre es el concejal de Las Condes Richard Kouyoumdjian.

La búsqueda de Barros y Kast por esta subsecretaría ocurre en un contexto importante. Esto debido a que ha sido justo en esa repartición en que el actual gobierno ha ido cerrando contrataciones inamovibles en puestos claves de la subsecretaría.

Así ocurrió la semana pasada cuando La Tercera dio a conocer que el subsecretario Galo Eidelstein (PC) designó a Jessica Tapia como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de la dicha subsecretaría.

A diferencia del resto de los nombramientos de jefes de servicios que ha ejecutado en las últimas semanas Eidelstein -quienes eran funcionarios que incluso venían de la administración del expresidente Sebastián Piñera- lo de Tapia ha generado ruido al interior del organismo dado que se trata de una exasesora del subsecretario y cercana al mundo de la izquierda.

De hecho fue el lunes 9 de febrero que Tapia asumió formalmente su cargo en el departamento de Estudios y Análisis. Su designación se dio luego de que el 26 de enero la ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD) visara su nombre a través del oficio Nº1105. En ese escrito se dio el visto bueno a la resolución a la que tuvo acceso este medio y donde además se determina que pasa a ser grado “planta”.

Esto abrió más enfrentamientos entre la administración saliente y la entrante. El futuro ministro del Interior Claudio Alvarado (UDI) acusó un nuevo amarre y el próximo ministro Segpres José García (RN) criticó que La Moneda esté intentando de “dejar personas afines ideológicamente al actual gobierno en puestos claves de la administración del Estado".