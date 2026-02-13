Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

Poco menos de un mes queda para el cambio de mando presidencial. A pesar de ese hito, y más allá de los traspasos entre la administración saliente y entrante, al interior de la administración del Presidente Gabriel Boric igualmente se están configurando algunos cambios.

En el Ministerio de Defensa, precisamente en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, ya se han suscitado una serie de nombramientos por parte del actual subsecretario, Galo Eidelstein (PC), quien ha resuelto varios concursos para cargos clave antes de que deje el edificio de Alameda 1166.

Entre estas designaciones se encuentra el nombre de Jessica Tapia Carvajal, quien fue designada como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de la dicha subsecretaría. A diferencia del resto de los nombramientos de jefes de servicios, quienes eran funcionarios que incluso venían de la administración del expresidente Sebastián Piñera, ha generado ruido al interior del organismo, dado que se trata de una exasesora del subsecretario y cercana al mundo de la izquierda.

Más aún, cuando una fuente conocedora del asunto afirma que al arribar a la subsecretaría, Eidelstein pidió expresamente a su antecesor, Alfonso Vargas, no realizar nombramientos durante el traspaso.

Junto con los cuestionamientos que genera al interior de la repartición pública, este tipo de designaciones también ha levantado reparos en la próxima administración. Sin ir más lejos, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), habló de que el actual gobierno estaba generando “amarres”, precisamente, en Defensa.

Fachada del Ministerio de Defensa. Francisco Paredes Sierra

El nombramiento de Eidelstein

Este lunes 9 de febrero, Tapia asumió formalmente su cargo en el departamento de Estudios y Análisis. Su designación se dio luego de que el 26 de enero la ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD) visara su nombre a través del oficio Nº1105. En ese escrito se dio el visto bueno a la resolución a la que tuvo acceso este medio y donde además se determina que pasa a ser grado “planta”.

Si bien hasta ahora Tapia se desempeñaba como subrogante en ese mismo cargo, su arribo a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se dio tras la llegada del subsecretario a la cartera . Según los registros de Transparencia, la abogada ingresó a la repartición en abril de 2022 en calidad de contrata, como integrante del gabinete de Eidelstein en grado ocho, lo que representa una remuneración bruta de $2.666.023. Después, en julio ascendió a grado seis al unirse al equipo de la División Jurídica, donde tenía un sueldo de $3.588.634.

MINISTRA DE DEFENSA, ADRIANA DELPIANO, DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En marzo de 2024, y tras sucesivas extensiones de su contrata, Tapia pasó a integrar el Departamento de Estudios del que resultó ganadora del concurso por el que fue seleccionada en enero pasado. Según la resolución que establece su nombramiento “doña Jessica Tapia Carvajal, con fecha 28 de enero de 2026, acepta el cargo de planta directivo, como jefa del Departamento de Estudio y Análisis grado 5°“. Con esta designación de grado y planta, la remuneración de la abogada asciende a $4.517.154 .

Consultados al respecto, desde la subsecretaría afirman que “el concurso por el cual se adjudicó esta jefatura contó con más de 40 postulantes, donde solo dos candidatos quedaron en la terna final, proceso que fue realizado por una empresa externa al servicio, siendo Jessica Tapia quien obtuvo la mayor puntuación por un amplio margen. La abogada ha destacado por su relación con el mundo militar, en particular con la Dirección General de Movilización Nacional, siendo su contraparte técnica en los sucesivos planes anuales de fiscalización de armas desarrollados en los años que se ha desempeñado en este ministerio”.

A pesar de esto último, la selección de Tapia ha generado molestia al interior de la subsecretaría, ya que además de ser parte del círculo inicial de Eidelstein su designación la convierte en un puesto de planta, por lo que su remoción ante la llegada del futuro gobierno sólo se puede realizar si obtiene malas calificaciones o a través de un procedimiento disciplinario. Por lo mismo, ha sido destacado como un “amarre” de la actual administración.

El paso por la Arcis

Antes de arribar a Defensa, la nueva jefa del departamento de Estudios y Análisis de la subsecretaría fue conocida por su rol en causas de derechos humanos. La abogada -quien es hija del dirigente sindical minero, Benito Tapia, detenido desaparecido- fue la primera que presentó una demanda indemnizatoria en contra del dictador Augusto Pinochet en el caso Caravana de la Muerte.

Junto con eso, Tapia también fue directora de Derecho en la Universidad Arcis, antes de su cierre. En ese rol, la abogada fue cuestionada por parte de los estudiantes ante la falta de respuestas ante el inminente cierre de la universidad ligada al Partido Comunista.

Universidad-Arcis

Sin embargo, y a pesar de tener un perfil cercano a la izquierda, desde la subsecretaría descartan que la funcionaria tenga un rol político. “ Más bien, se trata de una funcionaria muy bien valorada por sus contrapartes militares en términos de su capacidad técnica ”, afirman.

“En términos personales, si es conocido públicamente que el padre de la funcionaria figura en el registro nacional de Ejecutados Políticos reconocidos por el Estado. Respecto a este antecedente, y considerando la necesidad de reencuentro entre el mundo civil y militar, sectores de funcionarios evaluaron de buena forma el trabajo que ella desarrolló junto a las Fuerzas Armadas durante estos años, así como su reciente nombramiento. Por el contrario, sería lamentable y a la vez que doloroso que por este antecedente familiar se critique el nombramiento de esta funcionaria”, concluyen en su respuesta a este medio.