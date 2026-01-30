Kast posterga anuncio de delegados para próxima semana en medio de presión de partidos por más equilibrios

En medio de la presión de los partidos políticos que serán fuerza de gobierno a partir del 11 de marzo, el presidente electo José Antonio Kast decidió postergar para la próxima semana el anuncio de los delegados presidenciales.

Si bien estaba programado que la nómina de las autoridades regionales fuera dada a conocer este viernes, a los elegidos les transmitieron que se aplazará debido a la gira por Centroamérica.

Desde el quipo del republicano señalan que aún falta afinar la nómina final y que se está trabajando en la revisión de los antecedentes de los perfiles.

La figura que actúa como representante directo e inmediato del Presidente de la República en cada región se ha transformado en un foco de atención clave para los partidos del futuro oficialismo que respalda a Kast.

Esto, debido a que el criterio que ha primado en la conformación del elenco replicaría, en buena medida, la lógica aplicada en el gabinete: una alta presencia de independientes y perfiles técnicos por sobre militancias. Entre los escogidos que sí están adscritos a un partido, además, se cuenta a varios excandidatos al Parlamento.

Hasta ahora, eso sí, entre los nombres confirmados para ocupar las plazas regionales, existe mayor presencia de militantes republicanos, una situación que inquietó a Chile Vamos.

Desde el bloque de la derecha tradicional, en general, han transmitido la expectativa de una mayor representación en la segunda y tercera línea, luego que sus tiendas -UDI, RN y Evópoli- sumaron solo un ministerio cada una en el gabinete entrante.

Así, aunque el puzle en la práctica estaba completo, la presión de los partidos por un mayor equilibrio podría generar movimientos de última hora en las piezas de Kast.