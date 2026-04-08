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    La Moneda ajusta diseño comunicacional y ministros salen de la banca para desplegarse

    A casi un mes de instalarse, desde el gobierno explican que la apuesta es que los secretarios de Estado sectoriales fortalezcan su despliegue público, lo que esta semana ha quedado en evidencia con algunas entrevistas y varias visitas al Congreso. En la Moneda, eso sí, algunos afirman que no hay modificaciones, sino que corresponde al "desarrollo" de las primeras semanas.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    Santiago, 12 de Marzo de 2026. Fotografías del Presidente José Antonio Kast con su gabinete ministerial y subsecretarios, en el Palacio de La Moneda. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Al menos hasta esta semana, gran parte de las vocerías de gobierno habían quedado radicadas en un grupo reducido de ministros como algunos del comité político y otros sectoriales que se desplegaron tras la crisis por el ajuste al Mepco y el alza de los combustibles.

    En concreto, figuras del gabinete como los representantes Interior y Segpres, Claudio Alvarado y José García, junto con la vocera Mara Sedini, han sido los que han liderado la agenda comunicacional de la nueva administración. Secretarios de Estado como Jorge Quiroz (Hacienda), Trinidad Steinert (Seguridad), Ivan Poduje (Educación), Louis de Grange (Transporte) y Ximena Rincón (Energía), también se han desplegado por temas puntuales de sus respectivas carteras.

    El resto de los ministros, en tanto, a casi un mes de llegar a La Moneda, se han mantenido en segunda línea, con pocas apariciones públicas y lejos de asumir vocerías o desplegarse en los medios de comunicación.

    Ese diseño, sin embargo, según fuentes de Palacio poco a poco ha empezado a ajustarse con el objetivo de ir “soltando más” la agenda de las distintas carteras.

    Y es que la estrategia comunicacional del gobierno no ha dejado de generar ruido en el oficialismo donde, entre otras cosas, se ha apuntado al rol de la vocera que -afirman- es poco claro y también a la falta de control de la agenda que se ha visto marcada principalmente por noticias negativas y cuestionamientos a secretarios de Estado.

    En ese contexto, en los últimos días varios de los secretarios de Estado han comenzado desplegarse públicamente. Los objetivos, transmiten fuentes en el gobierno, son claros: por una parte, mostrar un elenco mayor de voceros y, al mismo tiempo, posicionar temas más sectoriales en la opinión pública.

    Desde La Moneda, eso sí, replican que no se trata de un cambio, sino que es parte del desarrollo propio de las primeras semanas de gobierno, en las que -recalcan- cada ministro se ha ido desplegando a través de entrevistas y con distintas materias.

    Lo cierto es que por estos días ese despliegue se ha intensificado. Sin ir más lejos, por ejemplo, ayer en la noche la ministra de Educación, María Paz Arzola, tuvo su debut en una entrevista en televisión para abordar los proyectos de ley que, durante este martes, ingresó La Moneda para enfrentar la inseguridad en establecimientos educacionales.

    Durante el día, Arzola también tuvo una vocería junto al Presidente José Antonio Kast por la materia, en la que también intervino Steinert, mientras que el lunes realizó un punto de prensa debido al inicio de los cobros para los deudores del Crédito Aval del Estado (CAE).

    Al mismo tiempo, otra de las ministras sectoriales que se desplegó durante este miércoles en la mañana es la de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien dio una entrevista en T13 Radio, también respecto al proyecto de “Escuela Protegidas”, intervención que muy bien evaluada en el oficialismo.

    Wulf, según transmiten desde el gobierno, es una de las ministras que se busca reforzar para que vaya asumiendo un despliegue más público. Esto, sobre todo, considerando su rol en el comité político.

    Esta jornada, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, también dio una entrevista en Radio Agricultura para referirse, entre otros temas, al retiro de decretos medioambientales

    Arzola, por su parte, este miércoles junto al ministro García también llegó hasta el Congreso para exponer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, respecto a la misma iniciativa.

    Ese despligue en el Congreso ha obligado a debutar a varios otros miembros del gabinete que se mantenían en la banca del gobierno. Y es que esta semana, 23 de los 24 ministros fueron citados a distintas comisiones de la sede legislativa, con el objetivo de exponer los objetivos de su gestión junto a su agenda para el Congreso.

    Durante esta jornada, por ejemplo, también llegaron a Valparaíso los ministros Ximena Rincón, quien fue citada a la comisión de Minería del Senado, De Grange en Transportes y el titular de Obras Públicas, Martín Arrau, en Recursos Hídricos.

    A ellos, esta semana también se sumaron Judith Marin (Mujer), Francisco Pérez (Relaciones Exteriores), Fernando Rabat (Justicia), Fernando Barros (Defensa), May Chomali (Salud), Daniel Mas (Economía y Minería), Tomás Rau (Trabajo), Toledo, Poduje y Wulf.

    En ese escenario, desde la Secretaría de Comunicaciones (Secom), liderada por Felipe “Yeti” Costabal, se han reforzado parte de los coaching comunicacionales a los ministros. Aunque recalcan, es parte del plan inicial, sí se están realizando de forma semanal.

    En este contexto, explican que la coordinación con la Segegob también ha sido clave, sobre todo para que desde el ministerio se revisen los distintos lineamientos y se complementen con las vocerías de Sedini.

    De hecho, para este viernes, la ministra de Segegob tiene preparada una visita a a la Región de Ñuble donde estará acompañda del subsecretario de Obras Pública, Nicolás Balmaceda, y espera hacer un balance del primer mes de gobierno.

    Según fuentes del ministerio, la idea es que esta visitas a regiones se sigan repitiendo, aunque recalcan no es primera vez que se realiza. Durante los primeros días de gobierno, la titular de la Segegob estuvo en Viña del Mar con el ministro Poduje, también se reunió con dirigentes sociales en Los Andes y tenía prevista una visita a Quilpué con la titular de Salud, que finalmente se terminó suspendiendo.

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