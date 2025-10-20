SUSCRÍBETE
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas planteó que su objetivo es "buscar los votos en todas las personas sensatas que quieran que Chile progrese".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Evelyn Matthei y Paulina Vodanovic. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Con ironía respondió la candidata presidencial Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas) al emplazamiento que le hizo la mañana de este lunes la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

Esto, luego que la senadora oficialista la acusó de estar utilizando un “truco” para intentar captar al centro político de cara a la elección del 16 de noviembre. En específico, luego que Renovación Nacional (RN) utilizó la figura del expresidente Patricio Aylwin en su franja televisiva.

“Yo le diría a Evelyn Matthei que busque los votos de la derecha, porque los votos de la derecha son los que no tiene. Los votos de la derecha están con (José Antonio) Kast”, dijo la timonel socialista en entrevista con CNN Radio.

La abanderada de la derecha tradicional fue inquirida por estos dichos de Vodanovic mientras encabezaba una actividad de campaña en Viña del Mar. “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos. Eso sí que es novedoso”, respondió.

“Yo lo único que les quiero decir es que los chilenos son personas sensatas, los chilenos toman sus decisiones ellos mismos. No hay ninguna persona, presidente de ningún partido, que sea dueño de ningún voto”, remarcó.

Y luego sinceró que: “Yo voy a buscar los votos en todas las personas sensatas que quieran que Chile progrese, que salga adelante y sobre todo le resuelva el problema a tanta gente que tiene problemas gravísimos y que este gobierno no ha estado a la altura”.

