La táctica de Winter para quedarse con el codiciado voto juvenil en medio del bajo entusiasmo ciudadano por las primarias

El voto voluntario de las primarias representa un desafío extra para quienes buscan por esta vía definir a su candidato presidencial: entusiasmar a la ciudadanía más allá de la militancia. Cuando aún falta más de un mes para el proceso electoral que definirá al candidato del oficialismo, dirigentes del sector ya han manifestado su preocupación por la dificultad para alcanzar la meta que se han autoimpuesto de acercarse a los dos millones de votos para el 29 de junio.

El actual clima electoral no está de lo mejor, señalan algunos personeros de la alianza de gobierno que apuntan a la ausencia de primarias en la oposición como uno de los factores que ha desmovilizado a la ciudadanía. Por lo mismo, los diferentes partidos y comandos ya comenzaron a desplegar estrategias con miras a motivar al potencial electorado, tomando en cuenta eventuales bolsones de votos y el perfil de sus partidarios.

Tal como informó La Tercera, en el comando de Carolina Tohá (Socialismo Democrático) creen que una baja participación solo favorecerá a Gonzalo Winter (Frente Amplio). Además, entre los dirigentes y comandos de la alianza de gobierno ven en la dificultad de diferenciación otro factor que hace que la ciudadanía no se motive, por lo que algunos apostarán por hacer ver que no son iguales. De todas maneras, los más optimistas esperan que esto cambie a partir del 30 de mayo, cuando empiece oficialmente el periodo de campaña.

Más allá de eso, la disputa no solo está en movilizar en general a los independientes que viven en las regiones más pobladas del país (Metropolitana, Valparaíso y Biobío), también segmentan el análisis en los rangos etarios.

Según un estudio de Panel Ciudadano UDD de abril de este año -que no midió a Jaime Mulet (FRVS)-, detallaba que la mayoría de los posibles votantes de Tohá tienen más de 50 años; el rango etario entre los electores de Jeannette Jara (PC) está entre los 40 y 60 años; y el de Winter se ubica entre los menores de 40 años.

En todo caso, acercarse al electorado joven ha sido la tónica de cada abanderado, quienes han dado un valor especial a las publicaciones en distintas plataformas de redes sociales, participando de dinámicas organizadas por otras cuentas o preparando contenido propio el que a veces, eso sí, ha tenido coincidencias entre algunos candidatos.

Pasó con Jara y Tohá, por ejemplo. El 14 de mayo la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista publicó en su cuenta de Instagram un video mostrando el contenido de su mochila. 5 días después, este lunes, la exministra del Interior hizo la misma dinámica. Ahora la exministra del Trabajo “contraatacó” con el contenido de su cosmetiquero.

Winter al pizarrón

Más allá de ese episodio hay distintos análisis sobre el tema. En el comando de Winter, identificaron que el voto joven y las bases universitarias están en disputa específicamente con Jeannette Jara y por lo mismo definieron un plan para llegar a ese electorado que va más allá de los posteos a través de redes sociales.

Dirigentes en el Frente Amplio confirman que ven a los jóvenes como un segmento relevante entre el electorado. Además, agregan, se trata de personas que concentran demandas de cambios que se enfrentan en su concreción con el actual modelo el que -aseguran- está en crisis y que justamente tiene que ver con los temas que Winter busca apuntar.

El objetivo es que en cada visita a regiones o incluso en la propia Región Metropolitana generar encuentros con universitarios, el que denominaron “Winter al pizarrón”. La actividad es abierta y aunque se coordina con los estudiantes que militan en el FA, puede participar cualquier persona.

Hasta el momento se ha realizado en San Joaquín (campus de la Universidad Católica), Concepción y Valparaíso. El próximo evento será el lunes 26 de mayo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En el entorno del candidato reconocen que mediante esta actividad no solo buscan que el abanderado llegue a los jóvenes presentando su programa, además van probando propuestas para saber a cuál le da mayor importancia este rango etario.

El propio candidato destacó en su cuenta de Instagram la importancia de este segmento de la población luego de visitar la Universidad Católica. “La juventud es clave para construir el futuro. Compartir mis propuestas, escuchar sus dudas, conversar con ellos y ellas fue una muy nutritiva experiencia. Chile necesita que su juventud participe con liderazgo, visión y convicción en la construcción de una sociedad más justa. La educación es un motor del proyecto hacia el desarrollo”, señaló.

Por lo mismo se espera que en las siguientes visitas a regiones que se planean en el comando de Winter, como Coquimbo y Los Ríos, se replique este mismo tipo de actividades donde participen los universitarios.

El tema central que aborda Winter es la educación, aunque dependiendo del lugar donde se realice, la conversación varía hacia intereses más locales. De pie y con micrófono en mano, el abanderado frenteamplista hace una introducción y abre el espacio a preguntas generando un diálogo con los asistentes guiando la conversación donde da a conocer sus propuestas.

Sin embargo, como la actividad es abierta, la posibilidad de que participen detractores existe y también está considerada. Todavía hay quienes se acuerdan de episodios de funa que vivió en las pasadas elecciones presidenciales el candidato republicano José Antonio Kast.

Hasta ahora con Winter eso no ha pasado. De momento, en su entorno solo recuerdan un episodio, en Concepción, donde llegó un joven que reconoció simpatizar con el Partido Nacional Libertario, de Johannes Kaiser, quien le preguntó al candidato por qué planteaba que el lucro en la educación era un problema, cuando a pesar de una reforma que fue contra eso, a su juicio no han existido mejoras. Recién en ese momento los demás asistentes y el propio diputado notaron que no era alguien de su sector político.

El abanderado le respondió que no compartía esa premisa y que el abandono de la educación municipal era anterior y en sus siguientes intervenciones siguió interactuando con el joven para ejemplificar en él las ideas de la derecha sobre distintas materias.

Al terminar este encuentro, el estudiante se tomó una foto con Winter, que publicó como historia en Instagram y destacó el diálogo generado.