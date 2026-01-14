Lautaro Carmona (PC) por Ley Nain Retamal y absolución de Crespo: “A lo menos queda una discusión a propósito de este fallo”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó este miércoles el dictamen que absolvió al excarabinero Claudio Crespo -acusado de cegar al diputado electo Gustavo Gatica en 2019- debido a que se determinó que actuó en legítima defensa, así como las recriminaciones que se generaron desde la bancada de su colectividad hacia el gobierno, porque se habría aplicado la Ley Nain Retamal, legislación aprobada en este periodo y que otorga mayor protección jurídica a las policías.

En conversación con Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, Carmona en primer lugar recordó que el tribunal sí determinó que Crespo fue quien disparó hacia Gatica, lo que le causó la pérdida de visión y luego criticó que la ley Nain Retamal hizo que “Gustavo Gatica asuma responsabilidades por los malos gustos que le ha hecho pasar, digamos, al señor Crespo. Entonces, hay un tema que no está bien cuadrado y esa es la formulación política que uno puede hacer".

Al ser consultado sobre las diferencias entre la bancada PC y PS a raíz de la aplicación de la Ley Nain Retamal en este caso, Carmona evitó ahondar en un inicio. “Quiero dejar eso en el estricto plano del debate entre parlamentarios”, dijo.

También se mostró a favor de poner en discusión la ley: “Yo creo que a lo menos queda una discusión a propósito de este fallo, y espero que las apelaciones que puede hacer Gustavo Gatica, su equipo y su defensa, logren, digamos, revertir esto para que uno diga, efectivamente, la ley puede ser muy estricta, muy exigente, pero no va a pasar de largo en cuestiones que son evidentes, como que la responsabilidad está en la víctima”.

“El mundo quedó choqueado, o sea, ¿cómo esto, digamos, que hay sanción y se dice que sí, que este es el señor que efectivamente está identificado, disparó, lo hizo, incluso con alevosía, con dominio de que iba a dañar, y sin embargo sale impune? Hay algo que está afectando la convivencia que la sociedad tiene, si esta no es una ley de la selva. Esto es una convivencia normada entre todas las partes. Si eso es a propósito de una ley muy reciente, queda en jaque, hay que discutir, a lo menos para nosotros hay que discutirlo", añadió.

El timonel comunista también abogó por la unidad en el oficialismo, pese a la fisura que quedó expuesta tras el dictamen de ayer: “La unidad no supone que no existe diversidad, la diversidad es una cualidad y no un defecto (...) Siempre el PC siempre va a buscar la unidad desde su identidad. No vamos a estafar a nadie, no vamos a hacernos pasar por otra cosa”.

Declaraciones de Jadue

Carmona también tuvo palabras para la polémica que surgió luego de que Daniel Jadue criticara la postura del gobierno respecto de Venezuela. “¿Será que es tal la desconexión de esta ministra de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía? " ¿No entienden que ellos no lograron jamás poner en jaque aquí la propiedad, ni el poder, ni las relaciones sociales?“, dijo el exalcalde en alusión a la ministra vocera Camila Vallejo (PC).

“No es ni el lenguaje ni la forma que yo uso o que la dirección del partido usa o que haya llegado a alguna conclusión. Si tiene derecho o no, sí, pero hay espacios para decirlo, hay dinámicas, entonces no espero, digamos, que eso aconche”, aseveró el dirigente.

Luego de asegurar que el partido hará una síntesis colectiva para tratar este y otros debates, Carmona añadió que “si fue crítica justa o injusta hay una comparación obvia. No ha sido nunca una posición que haya expuesto el Partido Comunista. Si el Partido Comunista hubiera expuesto esa crítica, la pregunta que viene es por qué sigue en el gobierno. Entonces, no es nuestra crítica como colectivo".

