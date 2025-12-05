“Le solicitamos mantener la posición digna”: comunidad Palestina en Chile pide a candidatos perseverar política de Estado

El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis, realizó un llamado a los candidatos presidenciales solicitando que la política exterior de Chile hacia Palestina debe permanecer firme e inalterable , más allá de los ciclos políticos y de los gobiernos de turno.

Khamis sostuvo durante su discurso en la ceremonia anual “Desde Belén a Chile: una luz de esperanza” que “en pocas semanas, Chile elegirá a su próximo Presidente o Presidenta de la República”.

“A quien asuma esa responsabilidad, sea quien sea, le solicitamos mantener la posición digna que Chile ha sostenido por décadas, preservar una política exterior basada en principios y no en coyunturas , y continuar defendiendo el derecho internacional, la autodeterminación del pueblo palestino y la condena inequívoca a los crímenes de guerra”, solicitó.

“En tiempos de incertidumbre, es imprescindible actuar con los principios que han guiado a nuestro país por décadas: la defensa de la justicia, la dignidad humana y el respeto irrestricto al derecho internacional”, agregó el dirigente.