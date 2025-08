Legisladores de las ocho décadas: partidos incluyen a políticos octogenarios para reforzar listas parlamentarias

Con 88 años de edad, hoy el senador Jorge Soria (independiente PPD) es el más longevo del Congreso Nacional.

Su mandato culminará el 11 de marzo de 2026, cuando el legislador -quien tiene la mayor tasa de ausentismo del Senado, debido a sus problemas de salud- ya tenga 89 años de edad.

Aunque en el entorno familiar y de amistades de Soria dan por descartado que se presente a su reelección, los partidos políticos de distintos sectores seguirán apostando a figuras de larga trayectoria política para reforzar sus listas parlamentarias, apostando a la misma fórmula a la que recurrió el PPD al patrocinar una tardía carrera senatorial del popular exalcalde iquiqueño.

De hecho, en estas elecciones probablemente habrá un grupo de candidatos mayores de 80 años. Incluso algunos de ellos culminarían su mandato con cerca de 90 años de edad, en caso de ser elegidos.

Esa es la situación del senador José Miguel Insulza (PS), hoy con 82 años, a quien su partido está tratando de persuadir para que mantenga su decisión de repostular en la Región de Arica y Parinacota. Aunque también en su horizonte se abrió la posibilidad de cambiar a la circunscripción de Valparaíso para tomar la posta de la destituida senadora Isabel Allende (PS).

No obstante, la edad de Insulza es un tema, según admiten sus cercanos, ya que en la eventualidad de que sea reelecto terminaría el mandato con 90 años en 2034 (un año más de los que tendría Soria en 2026).

La extensión del mandato es un factor a sopesar. A diferencia de los diputados que duran cuatro años, los senadores quedan sujetos por ocho años al cargo, al que no pueden renunciar salvo por razones de salud graves que deben ser acreditadas por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, Insulza cree que los dirigentes políticos de su generación pueden ser un aporte en el futuro Congreso. “Cuando yo llegué al Senado había una cantidad de senadores elegidos recién y había una mezcla de personas que tienen más edad y que tienen menos edad. Es el ciclo natural de la política”, dijo el exministro y exsecretario general de la OEA, quien señaló que es positivo que exista una convivencia de distintas generaciones.

También está el caso del senador y actual presidente de la DC, Francisco Huenchumilla, hoy con 81 años. La apuesta de su colectividad es llevarlo nuevamente para retener el escaño en la Región de La Araucanía. Si triunfa en su nueva campaña, terminaría con 89 años en 2034, a días de cumplir 90 (su cumpleaños es el 22 de marzo).

Renovación Nacional (RN), en tanto, ya ratificó en su nómina de candidatos a la diputada y psiquiatra María Luisa Cordero (independiente asociada a la colectividad), quien repostulará por el distrito 10 (Ñuñoa, Santiago, Providencia, La Granja y San Joaquín). La “doctora” Cordero hoy tiene 82 años. Y si ella es reelegida completaría su período parlamentario en 2030, con 86 años.

“Tomé la decisión de ir a la reelección, en primer lugar, para seguir representando a los vecinos que confiaron en mí el 2021 y que día a día me piden que no deje el cargo. Y, en segundo lugar, porque siento que el trabajo social, que he realizado junto a mi equipo en terreno, no se debe perder ni dejar en manos de políticos que solo aparecen en período electoral. Mi lema estos años ha sido acompañar, ayudar y legislar para mejorar la calidad de vida de mis compatriotas. Y espero que en noviembre tengamos resultados favorables que me permitan continuar como diputada de mi querido distrito”, comentó Cordero.

En el mismo distrito 10, el PPD ya tiene decidido buscar la reelección de la diputada y exministra de Salud Helia Molina (militante de la colectividad), quien hoy tiene 78 años. Si logra revalidar su escaño en las elecciones de noviembre culminaría el mandato en 2030 con 82 años.

El Partido Comunista, por su parte, ya proclamó a la diputada Carmen Hertz (PC) para llevarla en un cupo senatorial en una zona aún indefinida. Si bien en el oficialismo es sabido que ella no está plenamente convencida, la decisión dependerá de su partido. Hertz hoy tiene 80 años y en caso de ser elegida tendría que ejercer como senadora hasta 2034, cuando ya tenga 88 años.

Septuagenarios

En la nómina que está preparando Renovación Nacional también figuran otros exlegisladores experimentados.

Uno de ellos es el exdiputado René Manuel García (RN), quien representó a su partido y a La Araucanía por 32 años desde 1990, pero no pudo repostularse en 2021 por el límite constitucional a la reelección. García, quien competirá otra vez por su región, tiene 75 años y terminaría un nuevo ciclo con 79 en 2030.

El exalcalde de Alto Hospicio y exdiputado Ramón Galleguillos, RN, también figura en la nómina de candidatos del partido para el distrito de Tarapacá. Con 72 años, si es que sale electo, terminaría el periodo parlamentario 2026-2030 con 76 años de edad.

La UDI, en tanto, llevará a su reelección al diputado Gastón von Muhllenbrock, de 70 años, quien representa a Valdivia y hoy es el decano de su bancada. Al final del siguiente mandato legislativo tendría 74.

Otro caso, pero dentro del oficialismo, es el del diputado Jaime Naranjo (exmilitante PS), de 74 años. Él díscolo legislador por El Maule renunció a su colectividad para poder desafiar a la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Si bien la directiva socialista ya advirtió que no suscribirían la nómina de candidatos de una tienda aliada que lleve a Naranjo, él está en conversaciones con la DC. Pero en el caso de que la Falange no pueda incluirlo, el diputado ya anunció que está juntando patrocinios para correr como candidato independiente al Senado. Si es elegido culminaría su mandato de senador en 2034, con 82 años.