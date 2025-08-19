SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Los parlamentarios que se cambiaron de partido para la elección de este año

De forma transversal hubo diputados y senadores que enfrentaron su elección de 2022 en una determinada colectividad, pero que en esta oportunidad ficharon por otra tienda para competir por un nuevo periodo. La mayoría de movimientos, eso sí, se concentra en la centroderecha.

Nicolás QuiñonesPor 
Nicolás Quiñones

Las cartas están echadas. Luego de intensas negociaciones -que dejaron a más de un herido en los distintos sectores políticos- los partidos presentaron sus listas para la elección parlamentaria del próximo 16 de noviembre.

En las nóminas figuran los actuales parlamentarios y otros actores políticos que apuestan por llegar a ser parte del Poder Legislativo. Entre los legisladores, eso sí, se advierte un numeroso cambio de equipo en estos cuatro años de trabajo parlamentario.

Entre los congresistas -en su inmensa mayoría diputados, además de dos senadores- se repite la tónica de cambiarse de partido para competir por una nueva tienda en estas elecciones. Es decir, abandonaron la colectividad que los cobijó -ya sea en militancia o con cupo independiente- para competir por un nuevo partido.

Estos cambios, en su mayoría, se dan en la centroderecha, donde la colectividad más afectada es el Partido de la Gente, cuyo líder es el candidato presidencial Franco Parisi.

Este partido, que inició su trayectoria política a finales de 2021, consiguió la elección de seis diputados. Sin embargo, en medio de la actual legislatura todos esos parlamentarios abandonaron la colectividad.

Rubén Oyarzo (Partido Radical), Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), Víctor Pino (Demócratas) y Karen Medina (ind. DC) son los diputados que, con estos nuevos partidos, apuestan por la reelección.

Por contrapartida, el PDG sumó a la diputada Pamela Jiles, quien salió electa con el Partido Humanista.

En la derecha también hubo otros movimientos que generaron ruido. A nivel de bancadas, Evópoli sufrió la pérdida de Hotuiti Teao y Christian Matheson, ambos independientes, que ahora están compitiendo por la UDI.

Además de estos movimientos, en Chile Vamos hubo fugas. Las diputadas Sofía Cid y Catalina Del Real abandonaron Renovación Nacional para desembarcar y competir por el Partido Republicano. Álvaro Carter y Renzo Trisotti hicieron los propio en la UDI para llegar a la tienda de José Antonio Kast.

En medio del “mercado de pases”, el Partido Republicano también tuvo bajas: Gloria Naveillán y Cristóbal Urruticoechea, quienes integran las filas del Partido Nacional Libertario.

En las fuerzas de centro también hubo movimientos, principalmente por las bajas que tuvo la Democracia Cristiana luego del plebiscito constitucional de 2022.

Esa elección motivó a dos senadores de la Falange a abandonar el partido, argumentando que la opción de la colectividad de calle Alameda había abandonado sus principios. Ximena Rincón y Matías Walker salieron de la DC y fundaron el Partido Demócratas, que preside la senadora, mientras que el representante por Coquimbo es su vicepresidente.

18 MARZO 2025 MATIAS WALKER Y XIMENA RINCON, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Joanna Pérez es otra parlamentaria que abandonó la tienda para recalar en Demócratas.

El movimiento de piezas en la centroizquierda

En la izquierda, los fichajes fueron más aislados. Uno de los primeros movimientos fue la salida del Frente Amplio de la diputada Carolina Tello, quien pasó a estar en las filas del Partido Comunista.

El diputado Jaime Naranjo, quien apuesta a ser electo senador, se desafilió del Partido Socialista -luego de 30 años de militancia- debido a conflictos locales de la Región del Maule, que hacían tener un choque político-electoral con la presidenta del partido, la senadora Paulina Vodanovic.

Por lo mismo, Naranjo optó por cobijarse en la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) para la contienda de noviembre.

La FRVS, además, acogió a otros dos parlamentarios: René Alinco -quien compitió en 2021 en un cupo del Partido Por la Democracia-, que ahora busca la reelección por la FRVS, y Miguel Ángel Calisto, quien en 2021 fue electo por la Democracia Cristiana. Luego pasó a integrar, en calidad de independiente, la bancada de Demócratas.

12 AGOSTO 2025 DIPUTADO MIGUEL ANGEL CALISTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En la negociación de los partidos de oposición, sin embargo, Chile Vamos vetó su candidatura ante un eventual impacto en su candidata presidencial, Evelyn Matthei, por lo que Calisto empezó a reunir las firmas para presentarse como independiente. Finalmente, el ahora candidato a senador lo hará por el partido liderado por el excandidato precandidato presidencial Jaime Mulet.

Además, la diputada Consuelo Veloso, quien si bien fue electa como independiente en cupo del Frente Amplio, ahora buscará la reelección en la nómina del Partido Radical.

En el Partido Humanista, además, hubo un fichaje y una salida. El primero se trata del diputado Tomás Hirsh, quien en 2021 fue electo por el extinto Partido Comunes -fusionado con otras dos colectividades para formar el Frente Amplio-; mientras que la fuga es de Mónica Arce, quien ahora competirá por la Democracia Cristiana.

Más sobre:PolíticaCongreso NacionalEleccionesLa Tercera PMPoder Legislativo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Campaña de salud mental busca sumar testimonios para “agradecer” a quienes acompañan en momentos difíciles

Caso Factop: Corte revoca el beneficio de la suspensión condicional de ejecutivos de Larraín Vial

“Es una burla”: Matthei se suma a cuestionamientos a candidatura de Jadue a la Cámara y hace emplazamiento a Jara

Sicario del caso Rey de Meiggs: Corte de Santiago acoge solicitud de extradición de Alberto Mejía

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

5.
Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Línea 9 del Metro: estas son las estaciones y las comunas que recorrerá

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Revisa los precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado

Revisa los precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Fonda del Estadio Nacional: revisa los artistas que se presentarán y los precios de las entradas

Campaña de salud mental busca sumar testimonios para “agradecer” a quienes acompañan en momentos difíciles
Chile

Campaña de salud mental busca sumar testimonios para “agradecer” a quienes acompañan en momentos difíciles

“Es una burla”: Matthei se suma a cuestionamientos a candidatura de Jadue a la Cámara y hace emplazamiento a Jara

Sicario del caso Rey de Meiggs: Corte de Santiago acoge solicitud de extradición de Alberto Mejía

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?
Negocios

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca el beneficio de la suspensión condicional de ejecutivos de Larraín Vial

Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton
Tendencias

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa
El Deportivo

Tania Zeng suma a una invitada de lujo para su Training Camp de Tenis de Mesa en Ñuñoa

En vivo: el Real Madrid de Xabi Alonso se estrena en LaLiga ante Osasuna

La escalada gana terreno en Chile y abre sus muros al público

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases
Cultura y entretención

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Miguel Conejeros, músico chileno: “Hoy la electrónica está más etiquetada. No es mejor ni peor, simplemente diferente”

Netanyahu enfrenta disputa diplomática con Australia y Francia en medio de presión interna por acuerdo de alto el fuego con Hamas
Mundo

Netanyahu enfrenta disputa diplomática con Australia y Francia en medio de presión interna por acuerdo de alto el fuego con Hamas

Jorge Canelas, excónsul general de Chile en Bolivia: “Rodrigo Paz representa mucho más el cambio que ‘Tuto’ Quiroga o Samuel Doria Medina”

Trump descarta el envío de tropas a Ucrania y pide a Zelenski ser “flexible” en las negociaciones

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones