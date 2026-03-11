SUSCRÍBETE
    Política

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    El Mandatario llegó acompañado de su familia a La Moneda para despedirse del cargo. Sus hermanos dijeron estar felices por su desempeño y de la posibilidad de poder pasar “más tiempo juntos”.

    Por 
    Paula Pareja
     
    David Tralma

    Una emotiva mañana ha tenido el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda. En las últimas horas como jefe de Estado, el mandatario ha compartido con sus subsecretarios, ministros y su familia.

    Precisamente su padre y hermanos entregaron detalles sobre las primeras actividades de Boric una vez que deje La Moneda.

    Luis Boric, padre del Mandatario, contó que su hijo irá “a pasar sus primeras vacaciones en Punta Arenas, en la isla de Tierra del Fuego".

    Según explicó, Gabriel Boric realizará un camping junto a su familia. “Incluso quiere que le prepare la carpa que usábamos cuando era más joven”, contó.

    El hermano del Mandatario, Simón Boric valoró que desde ahora tendrán “más tiempo para estar juntos”.

    “Nuestro rol siempre ha sido acompañarlo y lo seguiremos haciendo. Él trató de acompañarnos en el poco tiempo que tenía y sabemos que ahora vamos a tener más tiempo para estar juntos. Así que estamos muy contentos y hoy día nos centramos nuevamente en asistir a despedir al Presidente Boric y también en aplaudir y decirle éxito al presidente electo", señaló.

    Su otro hermano, Tomás Boric, indicó que una de las primeras cosas que harán juntos será “jugar fútbol”. “Físicamente es muy bueno”, aseguró.

    “Me gustaría saber también cómo va a ser el Gabriel de mañana, volver a conocerlo. Yo creo que eso va a ser interesante", sostuvo.

    La madre del mandatario, Maria Soledad Font, no asistió a La Moneda para acompañar a su hijo, puesto que se encuentra en Punta Arenas cuidando a un niño de acogida. “Ella no puede viajar”, precisó su hijo Tomás.

    El Mandatario llegó a Palacio acompañado de su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta, con quienes está viviendo en un departamento en la comuna de San Miguel, a la espera de la restauración de su casa en la misma comuna, donde vivirá junto a su familia.

