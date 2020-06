Los planes que barajan los alcaldes impedidos de ir a la reelección

Sadi Melo, El Bosque: Una posibilidad en la Cámara de Diputados

Es uno de los ediles emblemáticos del PS. Sadi Melo, quien lleva 28 años a cargo de la Municipalidad de El Bosque, es una de las principales “bajas” que tendrá la colectividad para los comicios de abril. Y si bien en la tienda de París 873 aseguran que el alcalde se encuentra absolutamente enfocado en contener la pandemia, algunos ven con “buenos ojos” que Melo pueda “contribuir desde otro espacio”, como, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Esa posibilidad, en todo caso, no ha sido abordada formalmente dado que aún están a la espera de que se zanje definitivamente la situación.

Rodrigo Delgado, Estación Central: Ir por el Congreso o como candidato a gobernador

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), lleva tres períodos como jefe comunal y es otro de los que no podrán repostular. Según dicen en su entorno, el edil maneja tres alternativas: ser candidato a senador, diputado o gobernador regional. Esta última opción, en todo caso, solo si se aprueba y se logra despachar a tiempo el proyecto que elimina las inhabilidades para postular a otros cargos.

En el caso de que decida optar por una candidatura parlamentaria, sus cercanos dicen que renunciaría en noviembre. Y su preferencia estaría por postularse a una candidatura a diputado por el distrito 8, que corresponde a las comunas de Maipú, Pudahuel, Cerrillos, Estación Central, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil. Esto, porque en ese lugar ya no competiría Patricio Melero, por lo que tendría -dicen- más opciones de tener ese cupo del gremialismo. De todas maneras, el alcalde aún apuesta, según las mismas fuentes, a que el gobierno envíe un veto que corrija la ley que limita la reelección y pueda ir por otro período en Estación Central.

Consultado, Delgado se limitó a decir que “estoy concentrado en enfrentar la pandemia junto a los vecinos de Estación Central”.

Santiago Rebolled, La Cisterna: Un posible reemplazo para la bancada de diputados PPD

El escaño que dejará el diputado Tucapel Jiménez (PPD), quien no podrá ir a la reelección por el distrito 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón), al haber cumplido ya el límite que estableció la ley. Esa es una de las posibilidades que, según afirman en el Partido por la Democracia (PPD), estaría evaluando para continuar su carrera política el actual alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo. El edil, quien fue concejal por esa comuna desde 1992 a 2004 y luego ejerció como jefe comunal, siendo reelegido consecutivamente hasta la última municipal, habría transmitido a la colectividad -de manera informal- su intención de competir por la zona.

Dicho distrito, que abarca su municipio, podría ser una opción competitiva, dicen en su partido, donde ven con buenos ojos una posible candidatura parlamentaria, fundamentalmente por el conocimiento ciudadano.

“Es un liderazgo que no se puede desaprovechar”, dice un dirigente del partido, apuntando también a su trayectoria política.

Raúl Torrealba, Vitacura y una decisión anticipada de no repostular: “No nací ni moriré alcalde”

“Mi decisión estaba tomada hace bastante tiempo”, dice de entrada el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN), respecto de no competir por otro período en las municipales de abril. Su decisión, de hecho, la comunicó en diciembre.

Ahora, de todas maneras, luego de que se aprobara el límite a la reelección en el Congreso -incluyendo a los ediles-, Torrealba quedó dentro de ese grupo de jefes comunales que no podrían repostular. “En términos reales, una cosa es que yo no vaya a la reelección en Vitacura”, dice, pero agrega que “yo no tengo ningún problema ni ningún complejo ni molestia con la actividad pública”. Sin embargo, señala que aún no tiene una definición tomada sobre su futuro.

Uno de los factores que influirán será si se eliminan las inhabilidades que exigen a una autoridad renunciar a su cargo un año antes de una elección para un puesto distinto. “Cuando se resuelva ese tema, veremos. Si no cambia nada, tendré que buscar qué voy a hacer”, dice. Y agrega que “no nací ni moriré alcalde”, junto con señalar que “hoy día estamos muy preocupados de terminar con esta tremenda pandemia”.

Mario Olavarría, Colina, a la Cámara o ir por otra comuna: el informe en derecho que lo respaldaría

El alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), tiene varias alternativas luego de que se aprobara el límite a la reelección.

Una de ellas es competir por un cupo de diputado en el distrito que hoy representa Patricio Melero, quien también está impedido de postular a otro período.

En todo caso, las mismas fuentes dicen que Olavarría solo emprendería ese desafío si se eliminan las inhabilidades que actualmente lo obligarían a renunciar a su cargo edilicio en noviembre si es que quiere ir a los comicios parlamentarios.

Otra opción que baraja es postular a la alcaldía de otra comuna, algo que, asegura, se podría hacer. Esto, basado en un informe en derecho que encargó sobre la nueva normativa. De acuerdo a ese documento, la ley no explicitaría un impedimento para que un edil compita por un cargo en otra zona. Así, las opciones que maneja son Vitacura o Lampa.

“Mi vocación está en el servicio público, así que voy a seguir”, dice Olavarría. Así, señala que “si la ley queda como está y se levantan las inhabilidades, me voy a postular a diputado en reemplazo de Melero, pero no voy a dejar mi cargo en noviembre”.

10 de Julio de 2015/SANTIAGO Imagenes del alcalde de Colina, Mario Olavarría, para La Tercera. FOTO: ALVARO COFRE/AGENCIAUNO

Johnny Carrasco, Pudahuel y el deseo “imposible” de ser diputado: “Me gustaría, pero con esto me lo niegan”

“Es difícil tomar una decisión en este contexto tan desordenado”, dice el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco (PS), respecto de un futuro que, a estas alturas, él mismo describe como “incierto”.

Sin embargo, previo incluso al estallido social, el edil ya había tomado una decisión sobre su devenir político. Luego de ocupar el cargo desde 1992, Carrasco había comunicado a sus cercanos -y públicamente- que no volvería a competir en la siguiente elección.

Pese a esto, ahora, con la nueva ley que limita la reelección de distintas autoridades, el socialista asegura que se tomó una definición “discriminatoria”.

“Quizás esto sea bueno, pero no nos prohíban ser candidatos a diputado o senador”, dice el alcalde, y agrega: “Me gustaría ser diputado, pero con esta situación me niegan darle mayor proyección al capital político que he tenido”.

Lo que Carrasco sí tiene claro, dice, es que si no asume en un cargo de representación, se dedicará a la vida privada y, fundamentalmente, a continuar su mayor colección: los cactus.

José Miguel Arellano, Padre Hurtado: Core o diputado, la opción que vislumbran en RN

Aún no tiene tomada ninguna definición sobre cuáles son sus planes ante la imposibilidad de poder repostular como alcalde de Padre Hurtado. Sin embargo, en RN dicen que José Miguel Arellano podría ser una buena carta para competir por un cargo de consejero regional (core) o como diputado por el distrito que abarcan comunas como Padre Hurtado, San Bernardo y Melipilla, entre otras. Sin embargo, quienes han conversado con él señalan que Arellano espera que se resuelva de alguna manera lo del límite a la reelección.

Virginia Reginato, Viña del Mar: La carta parlamentaria que interesa a la UDI

Concejala por Viña del Mar de manera ininterrumpida desde los años 90, en 2004 triunfó en las elecciones que la transformaron en alcaldesa de esa comuna, cargo en el que hoy está desarrollando su cuarto período consecutivo. Virginia Reginato (UDI) se ve ahora impedida de competir nuevamente por la reelección. Y lo que hará aún es un misterio para su partido. En el gremialismo dicen que la edil no tiene una definición, aunque las gestiones desde la colectividad ya se están realizando.

Algunos parlamentarios de la UDI han abordado el tema con ella y le han transmitido que sería una buena carta para competir a la Cámara por Viña del Mar, escaño en el que hoy la UDI tiene a la diputad María José Hoffmann, quien también está imposibilitada de postular nuevamente.

En el gremialismo apelan a los holgados triunfos que ha tenido Reginato -una de las alcaldesas con mayor visibilidad mediática- en las elecciones municipales y al caudal de votos que eso implica. Esto, como una manera de vislumbrar un posible buen resultado para ella en una eventual candidatura parlamentaria.