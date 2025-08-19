Marco Enríquez-Ominami arremete contra Jara y Kast y afirma: “Soy un hombre de izquierda, pero moderna”

La mañana del lunes, Marco Enríquez-Ominami llegó hasta las dependencias del Servicio Electoral (Servel) para inscribir su quinta candidatura presidencial. Bajo el eslogan “Ahora sí es posible”, el exdiputado realizó un discurso donde lanzó dardos hacia sus contrincantes José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, y la candidata oficialista, Jeannette Jara.

En esa misma línea, la mañana de este martes, en diálogo con Radio Agricultura, el candidato independiente aseguró estar con las "manos menos atadas" que en sus cuatro intentos anteriores por llegar a La Moneda.

“Las últimas dos campañas me tuvieron en tribunales con acusaciones falsas, que tuve que ganar después de 11 años. Entonces creo que se produce un escenario nuevo en un país que ya optó por todos los caminos”, sostuvo.

Sumado a ello, destacó que, a su parecer, “haber reunido 37.300 patrocinios en tan poco tiempo es la expresión de una demanda de otra cosa. Y la vamos a encabezar, la vamos a conducir”, sostuvo.

En ese sentido, se diferenció de sus contrincantes y planteó que “los dos caminos que van encabezando las encuestas”, es decir, Jeannette Jara y José Antonio Kast, “fueron rechazados duramente en dos plebiscitos, que son fantasmas del pasado".

“Mientras más leo sus propuestas, creo que no nos van a llevar a ninguna parte”, aseveró.

En esa línea, se diferenció de Jara: “Yo soy un hombre de izquierda, pero moderna, izquierda promercado, izquierda que cree en la importancia de la competencia. A diferencia de Jara que ya no tiene ni programa y es socialdemócrata, no se sabe mucho qué quiere”.

El candidato también marcó distancia con la derecha. “Tenemos al frente a la derecha dura que no tiene propuesta. Lo que dice y hace es instrumentalizar el miedo de la gente para decir que si llenan las cárceles de presos y llenan de militares las calles va a volver la inversión”.

“No es cierto, no es verdad, porque además manejan mal las cifras, no saben claramente cómo funciona el planeta completo, con Estados muy grandes y muy fuertes”, indicó.