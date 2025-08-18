Marco Enríquez-Ominami inscribe su quinta candidatura presidencial ante el Servel con dardos contra Jara y Kast

Junto a un grupo de adherentes, entonando el himno nacional, con banderas de Chile y bajo el eslogan “Ahora sí es posible”. Así, Marco Enríquez-Ominami, llegó cerca de las 11 horas, a las oficinas del Servel para inscribir su quinta candidatura presidencial.

En el lugar, el exdiputado realizó un discurso donde apuntó sus dardos, principalmente hacia el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast y la candidata oficialista, Jeannette Jara.

“Dos caminos distintos nos proponen, pero que llevan al mismo desastre” , señaló.

Sobre el primero se preguntó: “¿Alguien cree que de verdad todo va a estar tranquilo si gana él?" En tanto sobre la comunista, señaló que: “Ganó su primaria con una programa de mentiras... y se niega a debatir”.

“Esconderse no es un juego, ni es aceptable en democracia”, añadió, apuntando a que ambos candidatos no han aceptado debatir con él.

Según explicó ME-O su candidatura fue inscrita con más de 37 mil patrocinios de personas independientes. Y aseguró que él mismo financió su recorrido por Chile y su campaña en redes sociales, que lo ayudaron a conseguir las firmas.

Además, en su alocución aseguró que su nueva aventura presidencial no es consecuencia del “orgullo” sino que de “fidelidad” para luchar por Chile.

Asimismo, aseguró que persevera porque “lleva una verdad que nadie defiende” y que “no es el momento de renunciar”.

Finalmente, apuntó a un Estado que aumente su perímetro de acción, la lucha contra el crimen organizado y un mercado competitivo.