María Elisa Quinteros, presidenta electa de la Convención Constitucional: “Nuestra principal misión es acercar el proceso a las personas”

Esta mañana, la presidenta electa de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió en Radio ADN acerca de los nuevos desafíos que tendrá en la Convención luego de que ayer fuera elegida tras una extensa jornada de votación.

En ese sentido, señaló, si bien la votación fue un proceso “largo, extenuante”, “claramente representa lo que necesitamos construir, que es el diálogo”. Además, valoró el levantamiento de su nombre pues “nace de lo colectivo, no nace de mi mismo grupo, mi nombre se levanta de los otros espacios”.

De esto, agregó, si es que hubo fragmentación en la convención, eso no está en este momento instalado. “Se me han acercado de todos los colectivos a ofrecer apoyo a esta presidencia, entonces no veo fragmentación, sino que veo diferencias políticas que son legitimas, que debemos respetarlas, dialogar y llegar a consenso, pero el espíritu de construcción yo lo percibo en la asamblea”, añadió.

Sobre si la Convención sigue conectada con la gente, Quinteros indicó que “en el fondo, sigue la conexión”, sin embargo, añade, “tenemos que también reconocer que la primera etapa es una etapa que fue muy ajena a la gente, porque es una etapa muy reglamentaria, muy técnica para darnos un piso mínimo de trabajo. Es una etapa que se sintió lejana”.

“Ahora que estamos discutiendo los temas importantes, por supuesto que las personas a lo largo y ancho dele territorio lo van sintiendo mas cercano”, puntualizó. “Tenemos un desafío enorme, en el sentido que tenemos que acercar el proceso a las personas”.

Otro de los desafíos, agregó, es el cómo incentivar y promocionar “el diálogo entre las distintas personas, entre las distintos convencionales al interior de la Convención”.

Asimismo, señaló, su labor como presidenta de la Convención “es la conducción del proceso y facilitar todo lo que necesitemos para sacarlos adelante”. Así, destacó, el sello de su presidencia “se van a dar en la conversación, en los diálogos”.

En cuanto a la discusión de los dos tercios, Quinteros expresó que esto “es parte de los requisitos que debemos cumplir”, por lo tanto, “hay que trabajar para que las propuestas sean lo suficientemente robustas, cercanas a lo que espera la población y ahí construir los dos tercios”

“Los dos tercios son parte del proceso, no lo veo como una limitante”, añadió.

Sobre el debate que se ha dado por la licitación del litio y sobre los convencionales que han planteado que no se debe avanzar en ese tema mientras no se debata la estructura actual de la minería chilena, Quinteros indicó que le parecía “de sentido común” que se haga una reflexión al respecto. “Ahí hay que definir si lo va a hacer la comisión de Derecho de la Naturaleza y Medioambiente o se va a conversar en el pleno”.

“Los gobiernos tienen una política a corto plazo, 4 años, este proceso constituyente va a sentar las bases para el Chile de los próximos 50 años, entonces debiese por sentido común, hacer una reflexión más profundo sobre qué clase de sociedad queremos construir”, concluyó.