Matthei apunta a republicanos y abre debate por “campaña sucia”

“Me parece que esa forma de hacer política no le hace bien a Chile”. Con esas palabras, este jueves la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, se refirió por primera vez a lo que calificó como una “campaña asquerosa” para desprestigiar su candidatura.

Apuntó sus dardos directamente al Partido Republicano y a la campaña de José Antonio Kast. En conversación con T13 Radio, la exalcaldesa de Providencia aseguró que -a través de redes sociales- grupos cercanos a la colectividad han buscado instalar que sufre de “alzhéimer”. “ Eso es lo que vienen diciendo grupos de ellos ” , afirmó.

El tema venía hace tiempo generando ruido en el comando y en la interna de Chile Vamos, donde varios parlamentarios habían alertado que se trataba de algo orquestado por la colectividad liderada por Arturo Squella. Sin embargo, desde el equipo de Matthei habían desestimado referirse al tema.

En ese contexto, según explican en su entorno, el paso al frente de la candidata se definió tras una publicación de El Mostrador, que aseguró la existencia de una estrategia en la que usuarios de redes sociales que estarían ligados al Partido Republicano estarían alterando videos de la candidata con el objetivo de hacerla parecer vacilante, instalando que sufriría de “alzhéimer”.

De hecho, la propia Matthei se refirió a esa publicación “Hay una investigación hecha por El Mostrador, donde se ve una campaña en mi contra, que es asquerosa, de verdad asquerosa, porque alteran videos míos, cuando yo muchas veces hablo con ‘emm..’, pero ellos lo alargan a 10, 15 segundos, entonces pareciera que yo estoy vacilando, o que tengo alzhéimer, como lo han dicho ya en forma específica”.

Así, en su entorno reconocen que era difícil seguir evadiendo el tema. “Se me paró la pluma con esto y decidí sencillamente salir a enfrentarlo”, explicó Matthei más tarde en el programa Plan Perfecto, de Chilevisión. Esto, pese a que hace algunas semanas había una definición de no referirse a este tipo de rumores, ya que solamente buscan empañar la campaña.

Santiago 29 de junio 2025. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, realiza punto de prensa tras los resultados de las elecciones primarias oficialistas. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

De hecho, esa no fue la única vez que este jueves Matthei habló de asunto. En entrevista en el matinal de Mega, añadió: “Chile me conoce, conoce que tengo carácter, sabe que yo las cosas las digo de frente, no ando mandando a nadie a decir las cosas, no ocupo bots para decir que otros tiene alzhéimer, yo las cosas las digo de frente”.

Y agregó: “Quiero decir que al mismo tiempo que digo las cosas de frente, sé poder conversar con todo el mundo (...). Tengo una forma de ser, sí soy a veces dura, pero puedo trabajar con todo el mundo”.

Más tarde, en Chilevisión, explicó su decisión de referirse al tema: “Esto empezó hace varias semanas, un ataque sistemático. No es un llanero solitario, acá hay una organización detrás (...). Me indigna, no es que me duela. Me indigna que esto se lo hacen a mujeres".

Respecto a quiénes están detrás de la ofensiva, recalcó que todas las cuentas son de republicanos, sin embargo, aseguró no saber si Kast estaba involucrado.

Su jefe de campaña, Diego Paulsen (RN), por su parte, apuntó a que “la verdad es que hemos visto una campaña bastante orquestada con mentiras (...). La política tiene que tener límites. En nuestro país no todo vale y creo que desde esa lógica la invitación es a todos los partidos políticos, a todos los candidatos a que sumemos propuestas, le pongamos los chilenos, que es lo que queremos hacer para solucionar los problemas que aquejan a los chilenos”.

En todo caso, la decisión es no seguir escalando la polémica y, si bien, está considerado que Matthei se pueda volver a referir a ese tipo de registros, está descartado que se tomen otras medidas adicionales.

En el bloque, aun así, miran con atención el tema. No solo los diputados se han contactado con sus pares republicanos para transmitirles su preocupación, sino que -por ejemplo- en algunos grupos de WhatsApp de la UDI empezó a circular un mensaje llamando a contrarrestar las “campañas sucias”.

Parte de la ofensiva, por ejemplo, considera un proyecto de ley que este jueves ingresó la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI), que busca regular el mal uso de la inteligencia artificial, tanto en procesos electorales como en entornos educativos.

Consultados por La Tercera, los republicanos declinaron referirse a la denuncia de Matthei.

Sin embargo, fuentes del partido que apoya a Kast descartan estar involucrados y recuerdan que quienes empezaron con los rumores fueron el candidato presidencial del PDG, Franco Parisi -quien la comparó con Joe Biden- y la exconvencional constituyente -electa con cupo de la colectividad- Teresa Marinovic.

De igual forma, la abanderada de Chile Vamos no es la primera en plantear el tema. Durante el lunes, en conversación con Tolerancia Cero de CNN, la senadora de RN, Paulina Núñez, ya había afirmado que había una “guerra sucia” contra la candidata, dando a entender que en el partido de Kast podían ser los responsables.

Sus declaraciones, incluso tuvieron una respuesta directa desde la tienda. “En el fondo no puede sostener que efectivamente seamos nosotros, después de decirlo públicamente. Es algo realmente inaudito”, aseguró Squella durante el martes en CNN.

Esta semana, quien también apuntó contra los republicanos fue la exsubsecretaria de Interior, Katherine Martorell, quien afirmó que “se ha demostrado en distintos medios de comunicación que cuentas cercanas al candidato José Antonio Kast, del Partido Republicano, han estado generando noticias falsas respecto a la salud de la candidata (...). Y la verdad, es que eso es muy, muy bajo”.

Eso sí, no es la primera vez que desde el comando de la exalcaldesa acusan el uso de bots para atacar a Matthei. Así lo hizo Paulsen a principios de junio, cuando denunció que desde el gobierno manejaban cuentas en redes sociales para lanzar ataques “concertados” en contra de la candidata.

En la coalición, también ha molestado el tono con el que la tienda se ha referido a la baja de Matthei en las encuestas y, sobre todo, a la posibilidad de que no siga en carrera. “Yo creo que si llegan a inscribirla, al día siguiente empieza la procesión hacia nuestra candidatura. Eso es obvio, ya pasó; lo vimos con Sebastián Sichel“, planteó Squella esta semana.

Jara: “Para las mujeres la política es bien compleja”

La denuncia de Matthei tuvo eco en el comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, quien fue consultada al respecto en un punto de prensa que se hizo en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL). “A veces para las mujeres la política es bien compleja, entiendo que aquí hay distintos tipos de liderazgo”, dijo la abanderada presidencial del oficialismo tras reunirse con los partidos de su sector.

“Algo que no voy a negar es que para las mujeres la política, al parecer en nuestro país, sean del sector político que sean, es más compleja que para los hombres. De alguna u otra forma empatizo con ella”, agregó la exministra del Trabajo en la misma línea.

“Yo creo que el Partido Republicano ha sido el más duro con la candidata Matthei”, agregó, tras las palabras de Jara, la timonel del FA, Constanza Martínez.