SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Matthei con foco en gobernabilidad y Kast contra Jara: abanderados preparan artillería en la antesala de debate

A solo dos días del primer cara a cara televisado entre los ocho candidatos presidenciales, los postulantes ajustan los últimos detalles de sus respectivos diseños y particularmente contra quién apuntarán sus dardos.

Por 
Pedro Rosas
 
David Tralma

Entre “simulaciones”, estudio de temas y preparación de preguntas. Así, junto a sus respectivos equipos, los abanderados se encuentran ajustando sus estrategias para enfrentar el primer debate televisado entre los ocho candidatos presidenciales.

La cita, que tendrá lugar en Chilevisión este miércoles a las 21:45 horas, marcará el primer cara a cara entre los abanderados, por lo que en los comandos no esconden que será clave para empezar a adelantar cómo se viene la contienda.

Por lo mismo, la mayoría de los candidatos se prepara desde hace varios días, pues en sus entornos aseguran que un mal desempeño podría generar un flanco por el resto de la campaña.

La instancia, según explican, tendrá tres segmentos. En el primero los moderadores realizarán distintas preguntas a los candidatos, las que cada uno contará con tres minutos para responder.

Posteriormente, en el segundo espacio, los abanderados podrán preguntar directamente a dos de sus competidores. Finalmente, contarán con un minuto para unas palabras de cierre.

Así, no se está dejando pasar ningún detalle. Lo anterior, sobre todo considerando que la semana pasada se realizó el sorteo para determinar qué candidato podrá preguntarle a quién. Por lo mismo, con esa información sobre la mesa, aseguran que ha sido más fácil preparar los temas.

En ese contexto, una de las candidatas que ya tiene más o menos definido su diseño es Evelyn Matthei (Chile Vamos), quien tendrá que preguntar a su par del Partido Republicano, José Antonio Kast y a Marco Enríquez-Ominami.

Diego Martin /Aton Chile © Diego Martin

La abanderada lleva más de una semana trabajando diariamente con su equipo de comunicaciones, liderado por el periodista y uno de sus principales asesores, Cristián Torres, el exministro Gerardo Varela y el ex jefe de gabinete de Ricardo Lagos, Matías de la Fuente. Su coordinador político, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), también se ha involucrado,

En el comando apuestan a que este tipo de encuentros sirva para volver a posicionar la candidatura y mostrar a Matthei como la única candidata con la capacidad para gobernar. Así, adelantan un estilo más confrontacional, particularmente con sus competidores más directos, Jara y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

A este último, por ejemplo, se espera cuestionarle su capacidad de garantizar gobernabilidad, esto a partir del segundo proceso constitucional, algunas medidas de su programa, entre otras cosas.

El candidato republicano, por su parte, también lleva varios días trabajando los debates junto a su equipo más cercano. Su principal asesor en la materia es el jefe de comunicaciones del partido, Cristián Valenzuela, quien trabaja junto a la periodista María Paz Fadel y el creativo Felipe Costabal.

Según explican en la colectividad, en los preparativos han puesto particular atención al estudio de temas y propuestas, lo que esperan bajarlo con ejemplos concretos de problemas en distintas zonas del país.

Respecto a sus contrincantes, el foco lo mantendrá en la abanderada de la alianza de gobierno, con cuestionamientos a los giros de la candidata, declaraciones pasadas, entre otros temas.

Punto de prensa Partido Republicano

De hecho, este lunes Kast ya adelantó parte de ese diseño. ”Tengo varias consultas a otros candidatos, candidatos que han usado algunos debates para mentir y me gustaría, en primer lugar, decirles a aquellos que mintieron, respecto de algún dicho mío, que me pidan disculpas", dijo aludiendo a Jara.

Por sorteo, la candidata oficialista, junto al independiente Eduardo Artés, es justamente una de las que recibirá las preguntas de Kast.

La estrategia de Jara

La abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, esta semana priorizó su preparación para el debate por sobre el despliegue regional que ha encabezado la exministra del Trabajo.

Más allá de que son conscientes de que les tocó un mal sorteo, dentro del comando han buscado concentrar sus dardos en José Antonio Kast, a quien han posicionado como el potencial rival en la segunda vuelta presidencial.

De hecho, este lunes sus voceros Alejandra Sepúlveda y Tomás Hirsch, cuestionaron la estrategia del republicano. “Hay que sacarle la careta”, planteó la senadora respecto a cómo enfrentarán los debates.

En la reunión que sostuvo este lunes el comité estratégico se recalcó que el encuentro sería uno de los principales temas de la semana y dentro de ese espacio existe claridad de que quienes preparan a Jara para este tipo de instancias son su coordinador estratégico, Darío Quiroga (independiente), y su jefa de comunicaciones, Susana González (PC).

Santiago 18 de agosto 2025. La candidata a la Presidencia de la Republica​ del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, da a conocer el documento con los lineamientos programaticos, denominado Un Chile que Cumple, que ingresa durante este lunes al Servicio Electoral de Chile Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El primero, sociólogo de profesión, ya aconsejó a la candidata en los debates de las primarias y en los foros a los que asistió Jara antes de iniciar su gira por Chile. La segunda, administradora pública, reforzará de manera natural este desafío, con la experiencia de haber preparado por más de tres años las vocerías de la gestión de Gabriel Boric, donde ejerció como jefa de gabinete de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

En el Partido de la Gente, en tanto, adelantan que su abanderado, Franco Parisi, centrará sus dardos en tres de sus contrincantes: Matthei, Jara y en menor medida Kast.

Más sobre:EleccionesDebateEarly AccessEvelyn MattheiJeannette JaraJosé Antonio KastFranco ParisiJohannes KaiserHarold Mayne-NichollsMarco Enríquez-OminamiEduardo Artes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

Dipres responde a las clínicas que reclaman su deuda: “No hay razones para anticipar que no se va a pagar”

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Avisos laborales anotan en agosto su menor nivel en 11 meses

Lo más leído

1.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

2.
Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

Televisión de pago pierde casi 300 mil clientes en últimos 12 meses y alcanza su menor nivel desde 2014

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

“No hay nada que negociar”: Ossandón aborda exigencia de la UDI de marginar a Elizalde en discusión de multa por no votar

5.
Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Cadem: Jara lidera, Kast retrocede y Matthei acorta distancia y se aleja de Parisi

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa
Chile

Comienza juicio por primer caso de violación en la Antártica chilena: biólogo está acusado de abusar de científica francesa

La Moneda invitó a los tres expresidentes a conmemoración del 11/09: Lagos y Frei se excusaron

Gobierno y oposición desescalan conflicto por reforma de voto obligatorio en búsqueda de un acuerdo

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital
Negocios

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

Dipres responde a las clínicas que reclaman su deuda: “No hay razones para anticipar que no se va a pagar”

De la celulosa al retail: por qué todos quieren emitir deuda “verde” en Chile

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump
Tendencias

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

Cuál fue el milagro que hizo Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en el primer santo milenial de la Iglesia Católica

Qué se sabe del ataque a civiles en Jerusalén que dejó, hasta ahora, seis muertos

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja
El Deportivo

Lo esperaban hinchas en el hotel de concentración: Marcelo Bielsa regresa a Chile para medirse frente a la Roja

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel

“Vinieron a agredir a nuestra gente”: plantel de Independiente se lanza contra la U tras ser descalificados de la Sudamericana

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”
Cultura y entretención

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza
Mundo

Mortal tiroteo en Jerusalén siembra dudas sobre eventual alto el fuego en Gaza

El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda

Primer ministro François Bayrou cae tras perder moción de confianza y se profundiza crisis política en Francia

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”