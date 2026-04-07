Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para impulsar candidatura a la ONU sin logo del gobierno de Kast

Santiago 28 de abril 2025. Se realiza la eremonia del 98 aniversario de Carabineros de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La expresidenta Michelle Bachelet estrenó un nuevo sitio web para impulsar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), en el que se prescinde del logo del gobierno de José Antonio Kast.

El lanzamiento de la plataforma se produce luego que el 24 de marzo pasado el Mandatario chileno anunció a través de la Cancillería el retiro del apoyo a la cruzada de la ex jefa de Estado por el máximo cargo del organismo multilateral.

El argumento esgrimido por el Ejecutivo es que la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura de Bachelet y el eventual éxito de su postulación.

Junto con retirar el patrocinio, se informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas de Chile en el exterior “dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura”.

Eso sí, se definió que en el caso de que la expresidenta decidiera continuar con su postulación, Chile se abstendría de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario.

Pese al retiro del apoyo de La Moneda de Kast, la cruzada de Bachelet fue presentada en conjunto con los gobierno de Lula da Silva, de Brasil, y de Claudia Sheinbaum, de México, que mantienen su respaldo.

En el nuevo sitio para impulsar la candidatura, de hecho, destacan en la parte superior los logos de los gobiernos de ambos países.

En la administración anterior del Presidente Gabriel Boric, que anunció la candidatura de la otrora mandataria y la presentó de manera oficial junto a Brasil y México, ya se había presentado una plataforma, que sí incluía el logo de dicho gobierno.

En el flamante sitio, eso sí, se mantiene el contenido que ya se había estrenado previamente, que contiene la biografía de Bachelet y sus principales propuestas para la ONU.

También hay un video del momento en que Boric anuncia la nominación en su última participación ante el plenario de Naciones Unidas, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.