Micrófono “abierto” juega una mala pasada a la presidenta del Senado: “Cómo va a sufrir el próximo gobierno y yo voy a tomar palco abajo”

Una vez más un micrófono “abierto” volvió a jugar una mala pasada a un parlamentario. En esta oportunidad la “víctima” fue nada más y nada menos que la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC).

Todo ocurrió durante esta tarde, en la sesión de sala en el Senado. Los ánimos entre los legisladores estaban caldeados a raíz de la decisión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera de otorgar la licitación de la producción del litio a dos empresas: BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Esta determinación fue muy criticada y resistida por los senadores de oposición en la Cámara Alta, mientras que los parlamentarios oficialistas defendieron la determinación del gobierno.

Es en este contexto que la sala sometió a votación la admisibilidad de una moción parlamentaria impulsada por los senadores Alejandro Navarro (Ind.), Yasna Provoste (DC), Guido Guirardi (PPD), entre otros que buscaba limitar las facultades del Presidente para llamar a una concesión de material minero durante los últimos tres meses de su gobierno.

Una vez que concluyeron las palabras pedidas para abordar el tema, la senadora Rincón explicó cómo se llevaría a cabo la votación de la admisibilidad, momento en que su micrófono quedó abierto y dando cuenta de un comentario sobre el futuro gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, que hizo al vicepresidente Jorge Pizarro (DC).

“Cómo va a sufrir el próximo gobierno y yo voy a tomar palco abajo”, dijo la senadora Rincón entre risas, justo antes de que se cortara su micrófono.

Durante la mañana, la presidenta del Senado se había reunido con el Presidente electo para conversar de diversas temáticas, como el proyecto de indulto a los presos del estallido, el proyecto de pensión garantizada universal (PGU) y seguridad.

Revisa el momento aquí:

Rincón: “El gobierno cuenta con mi respaldo”

Minutos después de su lapsus, la senadora Rincón enfrentó a la prensa donde aclaró sus dichos en la testera de la sala.

“Estábamos viendo el tema de las admisibilidades y las inadmisibilidades. El próximo Parlamento será uno que, el Senado al menos, está 50-50 y lo que yo dije fue que el próximo gobierno la va a tener muy difícil en este tipo de discusiones y que a mí no me toca decidir, voy a estar al frente como una senadora más y no me va a tocar administrar este tipo de situaciones que son complejas”, explicó la presidenta del Senado.

La parlamentaria fue enfática en señalar que “el gobierno cuenta con mi respaldo, así se lo he manifestado al Presidente el día de hoy y no hay nada más que explicar”.

Frente a la pregunta sobre si se restaría de colaborar con el gobierno de Boric producto de sus dichos, Rincón lo descartó y aseguró que “me refería a que no me toca a mí decidir como presidenta del Senado. Ustedes saben que mi cargo dura hasta el 11 de marzo muy temprano cuando se provoca la elección de la nueva mesa del Senado”.