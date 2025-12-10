VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Ministra Toro critica que “una sola bancada” se haya opuesto a Ley de Cuidados y llamó a terminar con “dilaciones”

    “Valoramos que esa transversalidad se ha expresado y que salvo una bancada, que cuesta entender por qué se ha opuesto sistemáticamente al proyecto, en todos los sectores políticos ha habido apoyo", expresó la titular de Desarrollo Social y Familia.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Ministra del Desarrollo Social, Javiera Toro.

    Luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y lo despachara a comisión mixta por falta de acuerdo en dos normas, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (FA), criticó que una sola bancada se haya opuesto a esta iniciativa y llamó a “que no haya más dilaciones”.

    “Esperábamos que hoy día pudiese convertirse en ley. Lamentablemente no fue así. Hay dos normas que son de quorum calificado y que requerían, por lo tanto, una mayor votación, 76 votos de diputados y diputadas que lamentablemente no estuvieron", explicó la secretaria de Estado en un punto de prensa.

    Las normas en cuestión corresponden por un lado a aquella que establece el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados para articular el SNAC y, por otro, la disposición que regula la supervisión de los servicios y los programas de cuidado.

    Valparaíso, 10 de diciembre 2025 La ministra de la Mujer, Antonia Orellana; la ministra Segpres, Macarena Lobos, y la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, durante la sesión de la Cámara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Valoramos que esa transversalidad se ha expresado y que salvo una bancada, que cuesta entender por qué se ha opuesto sistemáticamente al proyecto, en todos los sectores políticos ha habido apoyo y por eso esperamos que muy prontamente pueda construirse un acuerdo en la mixta y así finalmente despacharse a ley (...) Lamentamos que en un contexto quizás electoral no se haya podido producir este acuerdo hoy día, pero sabemos que esto se va a seguir tramitando y ahí vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho (...) Esperamos que no haya más dilaciones y que muy prontamente sea ley”, apuntó.

    Por su lado, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), remarcó que “el motivo por el cual este proyecto se fue a mixta es una norma muy pequeña, es añadirle cuidados al Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, y por lo tanto celebramos que la gran mayoría de este proyecto haya sido aprobado ampliamente y no tenemos dudas de que con el empuje que le va a poner el Ejecutivo y con el acuerdo de los parlamentarios, como ya lo hicimos en dos trámites, vamos a poder pronto despacharlo a ley (...) Vamos a intentar constituir la mixta lo antes posible, precisamente porque sabemos que son las cuidadoras las que esperan hace mucho tiempo, no el Ejecutivo".

    Más sobre:Ley de CuidadosJaviera ToroAntonia OrellanaCongresoSistema Nacional de Apoyos y CuidadosComisión Mixta

