Cámara de Diputados aprueba Ley de Cuidados y envía proyecto a comisión mixta

Por 91 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó esta jornada el proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y lo despachó a comisión mixta.

La sesión de sala contó con la asistencia de las ministras Javiera Toro (Desarrollo Social), Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género) y Macarena Lobos (Secretaría General de la Presidencia), entre otras autoridades de gobierno.

Al término de la sesión la ministra Toro detalló las normas que no generaron consenso entre los parlamentarios y que causaron que la iniciativa pasara a comisión mixta. “Esperábamos que hoy día pudiese convertirse en ley. Lamentablemente no fue así. Hay dos normas que son de quórum calificado y que requerían por lo tanto, una mayor votación, 76 votos de diputados y diputadas que lamentablemente no estuvieron", sostuvo.

“Son dos normas, que por un lado establecen el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados para la necesaria articulación del sistema y la norma que regula la supervisión de los servicios y los programas de cuidado. Si bien estas dos normas tuvieron una mayoría de los diputados y diputadas de la sala, no obtuvieron el quórum necesario y por eso nos vamos a mixta. Lamentamos que esto sea así porque es un proyecto que ha sido tramitado con una amplia transversalidad”, explicó.

El proyecto, una de las legislaciones insignes de este gobierno, se encontraba en su tercer trámite constitucional tras ser aprobado por la Comisión de Familia del Senado. Según ha consignado el Ejecutivo, la iniciativa es una de las primeras a nivel internacional que “reconoce el derecho al cuidado como el derecho a recibir cuidados, a cuidar, y al autocuidado de todas las personas”.

El Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados (SNAC), en tanto, “busca promover la autonomía y prevenir la dependencia, asegurando que los titulares del sistema puedan ejercer su derecho al cuidado” y obliga a todos los órganos del Estado a aplicar los principios orientadores del proyecto, entre los cuales se encuentra la corresponsabilidad social y de género, el reconocimiento a la familia, la libertad de conciencia y el principio biopsicosocial, por mencionar algunos.

Los titulares del sistema corresponden a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad; adultos mayores, las personas con dependencia y las personas que cuidan de manera remunerada y no remunerada.

En cuanto a la estructura, esta se organizaría en tres escalones: a nivel político en el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Cuidados -lo que fue objeto de reparos-; a nivel ejecutivo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y sus servicios dependientes, y a nivel de participación, representado por el Consejo de la Sociedad Civil para los Apoyos y los Cuidados.