Ministro Boccardo responde a críticas por “Ley de amarre” y dice que están abiertos a discutir puntos conflictivos
El ministro del Trabajo expresó que "nosotros estamos muy disponibles a discutir y alcanzar un acuerdo que permita dar tranquilidad a todos los actores".
Durante la jornada de este sábado el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, cuestionó las críticas a la llamada Ley de “amarre” a la vez que apuntó que están abiertos a discutir los puntos que generan conflicto.
En conversación con Meganoticias es que el ministro cuestionó que se le llame Ley de amarre, a la vez que expresó que “lo que quizás ha causado más polémica, que aquellos contratas que tuvieran más de dos años de antigüedad puedan reclamar a la Contraloría para que se pronuncie. No estamos diciendo que se tiene que mantener o no, que Contraloría se pronuncie”.
“Eso ha causado una polémica. Nosotros estamos muy disponibles a discutir eso y alcanzar un acuerdo que permita dar tranquilidad a todos los actores”, agregó.
El titular del ministerio del Trabajo, además cuestionó que durante el último año ha existido “una denostación muy sistemática a los funcionarios públicos”.
“Si bien este punto es discutible y pueden haber diferencias legítimas, eso no amerita la campaña de denostación que han vivido miles de funcionarios públicos del país que permiten que este país se levante todos los días”, explicó.
En la misma línea mencionó que “por supuesto que uno siempre puede mejorar la calidad de los servicios, pero toda tu vida, en buena medida, depende que un funcionario público haga bien la pega”, añadiendo que “creemos que a partir de este artículo, que puede ser discutible, se ha hecho una campaña de denostación que no compartimos".
Finalmente, el titular del Trabajo, expresó que “el Ejecutivo está disponible para alcanzar un acuerdo y, esperamos que más allá de esta polémica en particular, se pueda prontamente tramitar, porque es una ley que, por un lado, incorpora el reajuste, pero también hartas otras medidas que mejoran el funcionamiento del Estado”.
Lo Último
Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía
Lo más leído
1.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.