    Política

    Ministro Boccardo responde a críticas por “Ley de amarre” y dice que están abiertos a discutir puntos conflictivos

    El ministro del Trabajo expresó que "nosotros estamos muy disponibles a discutir y alcanzar un acuerdo que permita dar tranquilidad a todos los actores".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo. MARIO TELLEZ

    Durante la jornada de este sábado el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, cuestionó las críticas a la llamada Ley de “amarre” a la vez que apuntó que están abiertos a discutir los puntos que generan conflicto.

    En conversación con Meganoticias es que el ministro cuestionó que se le llame Ley de amarre, a la vez que expresó que “lo que quizás ha causado más polémica, que aquellos contratas que tuvieran más de dos años de antigüedad puedan reclamar a la Contraloría para que se pronuncie. No estamos diciendo que se tiene que mantener o no, que Contraloría se pronuncie”.

    “Eso ha causado una polémica. Nosotros estamos muy disponibles a discutir eso y alcanzar un acuerdo que permita dar tranquilidad a todos los actores”, agregó.

    El titular del ministerio del Trabajo, además cuestionó que durante el último año ha existido “una denostación muy sistemática a los funcionarios públicos”.

    “Si bien este punto es discutible y pueden haber diferencias legítimas, eso no amerita la campaña de denostación que han vivido miles de funcionarios públicos del país que permiten que este país se levante todos los días”, explicó.

    En la misma línea mencionó que “por supuesto que uno siempre puede mejorar la calidad de los servicios, pero toda tu vida, en buena medida, depende que un funcionario público haga bien la pega”, añadiendo que “creemos que a partir de este artículo, que puede ser discutible, se ha hecho una campaña de denostación que no compartimos".

    Finalmente, el titular del Trabajo, expresó que “el Ejecutivo está disponible para alcanzar un acuerdo y, esperamos que más allá de esta polémica en particular, se pueda prontamente tramitar, porque es una ley que, por un lado, incorpora el reajuste, pero también hartas otras medidas que mejoran el funcionamiento del Estado”.

    Ley de AmarreMinistro del TrabajoGiorgio Boccardo

    Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía

    Rescatan a turista español accidentado en circuito Dientes de Navarino, en Puerto Williams

    Conaf reporta aumento de expulsiones de turistas en Parque Nacional Torres del Paine

    Detienen a tres sujetos que habrían participado en robo a tienda Western Union en Quilicura

    Incautación histórica: Carabineros ha interceptado más de 50 toneladas de droga en Antofagasta desde 2023

    Megatoma de San Antonio: familia que habita en terreno no expropiado presenta recurso de protección para evitar desalojo

    1.
    Exdirector de Migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

    Exdirector de Migraciones dice que es “poco probable” que venezolanos que llevan más de 5 años en Chile se vayan en corto plazo

    2.
    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    El nudo de género en el equipo de José Antonio Kast

    3.
    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    4.
    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    Insulza (PS) marca distancia de llamado del PC a movilizarse en gobierno de Kast y desliza que derrota de Jara fue por “discursos repetidos”

    5.
    Diputado Longton (RN) apunta a que el FA y el PC tuvieron un repliegue estratégico y que en marzo “sacarán sus verdaderas convicciones”

    Diputado Longton (RN) apunta a que el FA y el PC tuvieron un repliegue estratégico y que en marzo “sacarán sus verdaderas convicciones”

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Chile

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Rescatan a turista español accidentado en circuito Dientes de Navarino, en Puerto Williams

    Negocios

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

    Tendencias

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    El Deportivo

    El trágico mensaje de un exjugador del Chelsea: “Me quedan solo unos días de vida”

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Real Oviedo para recuperar su tranco en la liga española

    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Cultura y entretención

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Mundo

    El Vaticano habría buscado negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia días antes de su captura por EE.UU.

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza