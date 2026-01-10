Ministro Boccardo responde a críticas por “Ley de amarre” y dice que están abiertos a discutir puntos conflictivos

Durante la jornada de este sábado el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, cuestionó las críticas a la llamada Ley de “amarre” a la vez que apuntó que están abiertos a discutir los puntos que generan conflicto.

En conversación con Meganoticias es que el ministro cuestionó que se le llame Ley de amarre, a la vez que expresó que “lo que quizás ha causado más polémica, que aquellos contratas que tuvieran más de dos años de antigüedad puedan reclamar a la Contraloría para que se pronuncie. No estamos diciendo que se tiene que mantener o no, que Contraloría se pronuncie”.

“Eso ha causado una polémica. Nosotros estamos muy disponibles a discutir eso y alcanzar un acuerdo que permita dar tranquilidad a todos los actores”, agregó.

El titular del ministerio del Trabajo, además cuestionó que durante el último año ha existido “una denostación muy sistemática a los funcionarios públicos”.

“Si bien este punto es discutible y pueden haber diferencias legítimas, eso no amerita la campaña de denostación que han vivido miles de funcionarios públicos del país que permiten que este país se levante todos los días”, explicó.

En la misma línea mencionó que “por supuesto que uno siempre puede mejorar la calidad de los servicios, pero toda tu vida, en buena medida, depende que un funcionario público haga bien la pega”, añadiendo que “creemos que a partir de este artículo, que puede ser discutible, se ha hecho una campaña de denostación que no compartimos".