Squella plantea que dichos de Boric contra Trump “sepultaron” candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El presidente y senador electo del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó en la tarde de este viernes que las declaraciones del Presidente Gabriel Boric contra su homólogo estadounidense Donald Trump, frustrarán la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

Luego de que el sábado 3 de enero trascendiera que Estados Unidos capturó al ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que enfrente cargos por presunto narcoterrorismo, el Presidente Gabriel Boric condenó esta operación militar y advirtió que “hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”.

También, el Mandatario apuntó en su cuenta de X que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan . Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”.

Sin embargo, a juicio de Squella, estas declaraciones le jugarían en contra a la expresidenta. “No hay que ser experto en materias internacionales para darse cuenta que el Presidente Boric con sus declaraciones terminó por sepultar cualquier alternativa de una candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas", sostuvo, en declaraciones recogidas por T13.

Cabe señalar que Estados Unidos, al igual que China, Rusia, Francia y Reino Unido, cuentan con poder de veto, por lo que el voto en contra de uno de estos países hacia cualquier candidatura que aspire a dirigir este organismo multilateral, es de suma importancia.