SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Squella plantea que dichos de Boric contra Trump “sepultaron” candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    El Presidente Gabriel Boric condenó la operación militar de EE.UU. en Venezuela y además, ha sido crítico con Trump y los "líderes que le "rinden pleitesía".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    17 DICIEMBRE 2025 EL PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO Y SENADOR ELECTO, ARTURO SQUELLA, EN LOS PASILLOS DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El presidente y senador electo del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó en la tarde de este viernes que las declaraciones del Presidente Gabriel Boric contra su homólogo estadounidense Donald Trump, frustrarán la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

    Luego de que el sábado 3 de enero trascendiera que Estados Unidos capturó al ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que enfrente cargos por presunto narcoterrorismo, el Presidente Gabriel Boric condenó esta operación militar y advirtió que “hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”.

    También, el Mandatario apuntó en su cuenta de X que “los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”.

    Sin embargo, a juicio de Squella, estas declaraciones le jugarían en contra a la expresidenta. “No hay que ser experto en materias internacionales para darse cuenta que el Presidente Boric con sus declaraciones terminó por sepultar cualquier alternativa de una candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas", sostuvo, en declaraciones recogidas por T13.

    Cabe señalar que Estados Unidos, al igual que China, Rusia, Francia y Reino Unido, cuentan con poder de veto, por lo que el voto en contra de uno de estos países hacia cualquier candidatura que aspire a dirigir este organismo multilateral, es de suma importancia.

    Más sobre:Arturo SquellaMichelle BacheletDonald TrumpGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

    Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile

    Operación Huracán: tribunal dicta veredicto condenatorio contra general (R) Blu y otros cuatro excarabineros

    Contraloría detecta falencias en entrega de subsidios para arriendo de vivienda en Tarapacá

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Lo más leído

    1.
    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    2.
    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    3.
    Kaiser a la reserva: libertarios apuestan a que exabanderado no entre a gobierno de Kast en primera etapa

    Kaiser a la reserva: libertarios apuestan a que exabanderado no entre a gobierno de Kast en primera etapa

    4.
    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    5.
    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”
    Chile

    Fiscal regional de Antofagasta pone énfasis en rol del Estado en lucha contra el fenómeno de la “favelización”

    Minsal confirma caso importado de sarampión en Chile

    Operación Huracán: tribunal dicta veredicto condenatorio contra general (R) Blu y otros cuatro excarabineros

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa nuevos topes imponibles para 2026

    Polo Apoquindo: el proyecto de oficinas, comercios, restaurantes y viviendas que espera estar operativo este año

    Hernán Rodríguez eleva su protagonismo en el grupo Matte y asume presidencia del holding de la familia

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV
    Tendencias

    El mundo de Genshin Impact llega a Chile: eventos presenciales y premios por el estreno de Luna IV

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Gustavo Quinteros le abre la puerta de Independiente a Mauricio Isla

    A solo días de dejar la U: en Perú aseguran que Gustavo Álvarez será el próximo técnico de la selección de ese país

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Bruno Mars estrena el primer adelanto de su nuevo disco

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero
    Mundo

    Trump recibirá a Petro en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    EE.UU. envía a Caracas una delegación para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena