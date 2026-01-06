Presidente Boric vuelve a la carga contra Trump y “los líderes que le rinden pleitesía” tras operación en Venezuela

El Presidente Gabriel Boric subió el tono contra la “Operación Resolución Absoluta” liderada por Donald Trump desde Washington y que concluyó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela.

El Mandatario utilizó sus redes sociales para volver a la carga en contra de su par norteamericano y también lanzó fuertes críticas a los líderes mundiales que han entregado su respaldo a la captura del expresidente venezolano para su enjuiciamiento en Nueva York.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan . Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, escribió en X.

El Jefe de Estado hizo esta nueva crítica en base a una publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, en que se señala: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”.

Boric marcó su postura el mismo sábado en que se concretó la operación en Caracas, al condenar la intervención norteamericana y asegurar que “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”. “Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”, dijo.

El Jefe de Estado, además, suscribió una declaración conjunta con España, México, Brasil, Colombia y Uruguay, en la que manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela“, además de sostener que las actuaciones para llevar a cabo la detención de Maduro en la operación militar diseñada por Estados Unidos “contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Una postura que en Chile no es compartida por el presidente electo José Antonio Kast, quien en sus redes sociales celebró la caída de Maduro y centró su mensaje en cómo deben cooperar los países de América tras su captura.

Si bien desde ambos lados han evitado entrar en polémicas por las posiciones contrarias, en la vocería de este lunes la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, remarcó las diferencias de la actual administración con el futuro presidente.

“Cuando uno quiere respetar el derecho internacional, tiene que respetar el que ningún país, Estado, gobierno, pretenda atacar otro país, tomar control político-administrativo, tomar control de sus recursos naturales, sin que eso signifique vulnerar el derecho internacional”, dijo.

La secretaria de Estado planteó que una intervención de ese tipo “es algo que no podemos permitir ningún país, ningún sector político, porque la soberanía de las naciones no es negociable y no se puede entregar bajo la excusa o pretexto de cualquier cosa”.