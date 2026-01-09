Fontaine se reúne con Kast para presentar propuestas del plan para los primeros tres meses de gobierno

Eran cerca de las 16.00 horas cuando el economista Bernardo Fontaine llegó hasta la Oficina del Presidente Electo (OPE), en calle La Gloria, Las Condes, para presentar a José Antonio Kast las propuestas del “plan desafío 90″.

Se trata de la hoja de ruta con la que el nuevo gobierno enfrentará -con carácter de urgencia- los primeros tres meses de gestión.

En el documento, Fontaine elaboró la estrategia, el diseño y el cronograma de medidas en materias como seguridad, migración, economía, salud y vivienda.

El plan incluye un total de 90 iniciativas de carácter legislativo, de orden regulatorio y de gestión. Entre los proyectos de ley, por ejemplo, está la tipificación de la inmigración ilegal como delito penal y la baja de impuestos corporativos (de 27% a 23%), con un crédito tributario por la contratación o la mantención de trabajadores contratados de sectores vulnerables.

Además, entre las iniciativas más urgentes destaca la fórmula con que la administración de Kast acortará las listas de espera en los hospitales. En materia de seguridad, en tanto, el foco de las medidas está centrado en el combate inmediato al crimen organizado.

Según lo que han adelantado desde el entorno del presidente electo, el objetivo es que también cada ministerio tenga una hoja de ruta clara con acciones y plazos definidos.