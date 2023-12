Ministro Cordero: “Prácticamente todos los indultos solicitados han sido rechazados”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió durante la jornada de este domingo a la situación actual de los indultos señalando que “prácticamente todos los indultos solicitados han sido rechazados”, agregando que “creo que tenemos uno o dos que se deben a situaciones estrictamente médicas, personas que estaban en sus últimos días antes de morir y que se tomó la decisión de que pudieran ser trasladados”.

El ministro se refirió a la situación luego de que el pasado 14 de diciembre se conociera que Luis Castillo, uno de los presos del estallido social y quien fuera indultado por el Presidente Gabriel Boric en diciembre del año pasado, fuera detenido en Copiapó por el presunto secuestro de un hombre de 42 años.

De acuerdo a lo que explicó el ministro respecto a la situación, los indultados están todos sometidos a un régimen de seguimiento, “de hecho, por parte de Gendarmería, en el caso de él en particular lo había cumplido, de hecho es una situación bien lamentable, él tenía egreso del sistema del régimen de cumplimiento el 7 de enero, pero todos hasta ahora han cumplido”.

Detenciones por líos de plata

Tras emitir su voto en el Centro Cultural Estación Mapocho, el titular de Justicia también se refirió a las detenciones realizadas durante esta semana por el caso líos de plata y el megafraude tributario, señalando que “más allá de que sean hechos noticiosos dan cuenta del valor del sistema democrático chileno, que tiene que ver con la independencia de sus instituciones y la eficacia de las mismas, con indiferencia de los momentos en que estás ocurren”.

A lo que agregó: “Yo diría que en general, si bien uno lo podría mirar como momentos de tensión, dan cuenta también de la regularidad en la forma en la que funcionan las instituciones”.

Plan Nacional de Búsqueda

Cordero aprovechó la ocasión para destacar el Plan Nacional de Búsqueda y el apoyo transversal que ha recibido. “El Plan Nacional de Búsqueda ha terminado siendo un acuerdo transversal. Yo lo he dicho en otras ocasiones, no he encontrado a ninguna persona de la oposición, del gobierno, pero de la oposición en particular, que hubiese puesto algún reparo o alguna objeción. Por el contrario, ha sido un apoyo durante el proceso de elaboración y una de las cosas que quedaba pendiente era más o menos cómo iba a ser el debate en el presupuesto y el apoyo al Plan Nacional de Búsqueda en el presupuesto también fue bien transversal”.

Es así como el ministro señaló que “yo diría que lo clave, más allá del día y de la discusión de los resultados que hoy día se pueden tener, es que el compromiso con Derechos Humanos a propósito del plan fue transversal”.

“Yo me quedo con eso, entre otras razones, no sólo por lo que significa para el país, sino que de algún otro modo es un espacio de acuerdo colectivo para avanzar, que creo que es la manera sensata de preocuparnos del país”, cerró.