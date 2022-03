Ministro Jackson en décimo aniversario de RD: “El plebiscito de salida va a determinar cuanta fuerza tenemos para implementar nuestra agenda transformadora”

El partido oficialista, Revolución Democrática, este sábado conmemoró su decimo aniversario en el Centro Cultural Espacio Matta, en La Granja.

En la instancia participaron autoridades de gobierno, entre ellos el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien dijo que “este año tenemos un hito que marca el punto de inflexión de lo que va a ser el gobierno de Apruebo Dignidad, de las dos coaliciones de gobierno”.

“Ese hito es el plebiscito de salida, que va a determinar cuanta fuerza tenemos para implementar nuestra agenda transformadora y, por lo tanto, todo el apañe, toda la resistencia ante las fake news que podamos hacer va a ser requerida con doble o triple de fuerza que lo que fue para el Apruebo”, aseguró el secretario de Estado.

Al comienzo de su discurso señaló estar “muy orgulloso de formar parte de esta familia política porque me he sentido, en todos los rincones que he e ido en Chile, siempre muy bien recibido, muy bien acogido”.

Más adelante, se refirió a los incidentes registrados este viernes durante la primera marcha convocada por la Confech, donde un estudiante resultó herido luego de que un carabinero hiciera uso de su arma, al mismo tiempo que un alumno del Liceo 7 fuera agredido por comerciantes ambulantes, quedando en riesgo vital.

“Estamos viviendo momentos tensos, la fragilidad está en todos los espacios y nos toca ocupar hoy día un lugar que no solamente es de liderazgo sino de responsabilidad, tenemos que hacernos responsables de las acciones que vamos tomando para cambiar aquellas injusticias y para también poder generar un clima distinto en nuestro país, un clima en que podamos mirarnos a los ojos (...), cambiar esa mirada neoliberal que esta dentro de la cultura de nuestro ser y poder avanzar donde lo cultivo, lo comunitario, pueda florecer”, dijo.

Después puso sobre la mesa el hecho de que ahora su partido está en la vereda del oficialismo. “Cuesta vestirse de la palabra oficialismo, es tan poco coqueta la palabra oficialismo, versus oposición que es como una palabra fuerte, bueno... hay que construir, hay que crear esa idea de ser oficialismo para creer en el oficialismo”, y de la mano a eso planteo que la lealtad al gobierno “significa que cuando nosotros tenemos criticas, ver cómo las conducimos para que no haga daño al gobierno, pero para que tampoco deje las cosas como están”.

Avanzando en su discurso, hizo una reflexión: “si algo he aprendido es que en política tener algo de paciencia favorece el que las cosas avancen, cuando estamos cortos de paciencia sabemos que retrocedemos, damos dos pasos atrás (...), hoy día tenemos que ver como el neoliberalismo también está en la política y muchas veces hace que actuemos de forma individual y no colectiva”.

Finalmente Jackson le pidió a los militantes que “sigamos siendo fraternalmente críticos, sigamos movilizándonos por nuestras causas, sigamos teniendo anclaje a nivel basal”.