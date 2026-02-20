Ministro Muñoz confirma que es uno de los tres funcionarios afectados por sanción de Trump contra Chile

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó que es uno de los tres funcionarios afectados por la sanción de Estados Unidos contra Chile.

Esto, luego que a través del sitio del Departamento de Estado de la administración de Donald Trump, dirigido por Marco Rubio, se anunció que se impusieron restricciones de visado a tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric “que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

“Estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”, añade el texto.

El ministro Juan Carlos Muñoz. Dedvi Missene

Al respeto, el ministro Muñoz dijo: “Efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”.

Luego agregó que “durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”.

El secretario de Estado explicó que “dentro de esos proyectos avanzamos, por ejemplo, en un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sydney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur”.

En esa misma línea, apuntó que Chile “tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito. En ese sentido, estamos conscientes también de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional”.

“En los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación”, añadió.

En lo personal, reconoció el titular de Telecomunicaciones, “una sanción de Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios. Primero en California, cuatro años y medio, luego en Boston, un año como parte de un año sabático. Y por tanto, esto duele más especialmente porque es un país al cual le tenemos mucho efecto, donde hemos sido tratados como familia, y por eso, con mucho cariño”.

Este medio, además, pudo corroborar que junto a Muñoz fueron sancionados con su visa el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.