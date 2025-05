“No tiene nada que ver con lo que las mujeres necesitan”: Matthei critica proyecto de aborto legal que presentará el gobierno

La próxima semana, el Ejecutivo ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto que regula el aborto legal en nuestro país, una de las principales promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric. En ese contexto, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei , criticó este domingo la propuesta realizada por el gobierno .

El propósito del proyecto es modificar el reglamento para asegurar la correcta implementación de las tres causales que existen en la actual ley de aborto y garantizar además el acceso a la salud oportuna de las mujeres que decidan someterse al procedimiento.

“He viajado por muchas regiones, he conversado con mucha gente. Y lo que yo veo es que las prioridades son totalmente distintas. El orden, la seguridad, el control de la inmigración ilegal, poder llegar a fin de mes. Esos son los las prioridades de las chilenas y los chilenos hoy día. Perdónenme, pero el aborto no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres ”, comenzó señalando la exalcaldesa de Providencia.

A lo que agregó: “Esto es pura ideología, no tiene nada que ver con lo que las mujeres necesitan. Lo que yo hoy día veo es que las mujeres no tienen un lugar en la Junji donde llevar a sus niños, que no encuentran lugares en los pre-kinder, que no encuentran lugares para sus hijos en los colegios y para que hablar de las listas de espera”.

“Uno esperaría que el Presidente de la República ponga el dinero y la atención realmente ahí donde los chilenos lo necesitan”, finalizó al respecto.

El anuncio por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género Antonia Orellana el viernes generó reacciones divididas entre los parlamentarios. Por parte de la oposición, mencionaron que se trataría de un anuncio “para desviar la atención”, mientras que desde el oficialismo consideran que es una discusión “necesaria y urgente”.