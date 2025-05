“Un paso necesario” y “busca desviar la atención”: parlamentarios reaccionan al proyecto de aborto anunciado por el gobierno

Diversas reacciones dejó el anuncio realizado por el gobierno durante este viernes, de que durante la próxima semana se ingresará el proyecto de aborto legal, una promesa de campaña de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien durante esta jornada, desde el Palacio de La Moneda, comunicó la agenda del proyecto, que pretende ampliar la cobertura más allá de las tres causales que ya están vigentes.

Así, la iniciativa legal, ingresará para su discusión parlamentaria a través de la Cámara de Diputados.

El anuncio -realizado ad portas de la última Cuenta Pública del mandatario- generó opiniones divididas. Desde la oposición relevan que “hay otras urgencias” e incluso plantean que, con el anuncio, se busca desviar la atención para otros hechos, como los ligados al lío de platas o las licencias médicas usadas para viajar al extranjero; mientras desde el oficialismo se plegaron a respaldarlo.

Oposición critica anuncio

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que “nosotros ya lo habíamos advertido: el Presidente va a mencionar en su Cuenta Pública el aborto y la eutanasia, para desviar la atención y no hablar de su pésima gestión y promesas incumplidas”.

En ese sentido, mencionó una serie de promesas adquiridas por este gobierno, como la creación de 700 mil empleos, crecimiento económico, reducción de pobreza y la detención del alza de la deuda pública, entre otras. “Los chilenos no son tontos. Los chilenos quieren explicaciones de por qué el gobierno y el Presidente han tenido esta mala gestión y no han cumplido con sus promesas”.

Su par, el diputado Gustavo Benavente, aseguró que “al anunciar el proyecto de aborto legal, el Presidente Boric nuevamente muestra su desconexión con la realidad".

“En primer lugar, no es la prioridad que tienen los chilenos y chilenas. Segundo, no contento con la cantidad de homicidios en Chile, ahora quiere validar un asesinato legal”, agregó Benavente.

Desde Renovación Nacional (RN), el diputado Eduardo Durán sostuvo que “con las calles tomadas por la delincuencia, hospitales en crisis y miles de niños sin clases, el gobierno opta por priorizar el debate sobre el aborto libre”.

“Cuesta entender cómo en un país agobiado por urgencias sociales reales, se impone una agenda ideológica que divide y no une. Esto no es una promesa cumplida, es una desconexión con el Chile profundo, mientras tantas madres exigen seguridad y futuro para sus hijos, La Moneda elige terminar vidas inocentes, en vez de haber elegido otro camino”, sumó Durán.

Desde la DC, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, afirmó que “no están los votos de la Democracia Cristiana para aprobar un proyecto así y me parece un despropósito este anuncio”.

Al respecto, sentenció que “avanzamos a las tres causales y esa es la posición oficial de la Democracia Cristiana” y agregó que “no están nuestros votos, el mío en lo personal, para aprobar una ley de aborto”.

La diputada Karen Medina (ind.-DC), en tanto, criticó a la ministra Orellana por priorizar el aborto libre sobre la atención urgente a mujeres víctimas de violencia.

“La ministra Orellana sabe perfectamente que tenemos urgencias en apoyo a mujeres que hoy día están sufriendo precisamente, violencia de lo que tiene que hacerse cargo su ministerio, pero como la ideología es mayor y como necesitan levantar sus banderas de lucha, hoy día va a presentar el aborto libre. No tiene el apoyo ministra, no es necesidad urgente y de verdad que el país no quiere esta idea”.

“Nuestro país es un país más conservador. Por favor, preocúpese de llegar con aquellas mujeres que realmente necesitan el apoyo del Estado”, añadió.

A su vez, el diputado republicano Stephan Schubert criticó duramente al Mandatario por insistir en un proyecto de aborto libre.

“Como corolario de un pésimo gobierno, el Presidente Gabriel Boric, a un año de haberlo anunciado, ahora reitera que va a presentar el proyecto de ley de aborto total, aborto libre”, sostuvo Schubert.

“Pues bien, este gobierno no logró nada de lo que prometió. No hay Constitución nueva, no hay término de las AFP, tampoco con donación universal de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) y ahora tampoco va a haber ley de aborto, porque la sociedad civil y los parlamentarios estamos preparados, y estamos esperando el ingreso de este proyecto de ley para rechazarlo y señalar que esa política de la muerte no va con Chile”, relevó.

“Nosotros no vamos a aprobar esa ley y vamos a seguir defendiendo la vida a toda ultranza”, cerró el legislador republicano.

En términos similares, el diputado Roberto Arroyo (PSC) afirmó: “Otra vez el gobierno legislando fuera de las prioridades de la gente (...) Esta vez se va a encontrar con un rechazo enorme de la ciudadanía que no está de acuerdo con matar a un niño en su etapa de desarrollo y formación sea una solución, sino que además con un Congreso que en cuestiones políticas puede que tengamos diferencias, pero en lo valórico estamos completamente unidos”.

El diputado Miguel Ángel Calisto (ind-Demócratas) señaló que “nosotros siempre hemos sostenido y defendido la importancia del valor de la vida desde la concepción. Evidentemente nunca apoyaremos leyes que van en línea contraria. Pero más allá del proyecto en particular, el gobierno busca levantar una bomba de humo para tapar los escándalos de ProCultura, porque sabe muy bien que no tiene mayorías en el Congreso para aprobar el aborto”.

Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas) sostuvo a través de su cuenta de X que “pareciera una idea surgida de un sótano de la Secom: sacar de la agenda el caso convenios y el fraude de licencias médicas, hacer check para la última cuenta pública y hablarle al 25% frente a la primaria oficialista”.

Sobre esto, destacó que “en Chile ya existe aborto legal en tres causales; ir más allá claramente vulnera el estatuto constitucional y de tratados internacionales que protegen al que está por nacer; no es prioridad ciudadana”.

Oficialismo respalda discusión del aborto

La presidenta de la Comisión de Mujeres, la diputada socialista Ana María Bravo, respaldó el anuncio, aunque reconoció que será “una larga discusión”.

“No tenemos que olvidar que estamos en una democracia y existe un sector importante de la ciudadanía que demanda esta discusión. El Estado debe abordar estas problemáticas con enfoque en la salud pública, considerando la deuda histórica del Estado con las mujeres", señaló Bravo.

“Si bien la discusión será larga, la presentación del proyecto es un buen punto de partida para instalar el debate", precisó la representante por la Región de Los Ríos.

La diputada Daniella Cicardini, destacó que “valoramos el anuncio del gobierno de ingresar el proyecto de aborto legal. Es una señal clara de compromiso con los derechos de las mujeres. El gobierno cumple y ahora esperamos que en el Congreso estemos a la altura, dando un debate serio, respetuoso y sin prejuicios. Este no es un tema de ideologías, es un tema de justicia, de dignidad y de salud pública“.

El diputado y precandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, sumó que “el proyecto de aborto legal es una señal clara que Chile puede tener un futuro donde las mujeres sean tratadas con dignidad y sus decisiones sean respetadas”.

“Este avance es fruto de años de lucha que han empujado las mujeres, y nos recuerda que los derechos no se regalan, se conquistan. Construir ese futuro es creer en un país donde las mujeres pueden decidir sobre su propia vida”, cerró.

Su correligionaria, la diputada Francisca Bello, planteó que “abrir el debate sobre el aborto en Chile es, sin duda, un paso necesario y urgente. Es una buena noticia saber que tantos años de lucha y organización de las mujeres hoy están dando frutos”.

“Como parlamentaria, me comprometo a participar de esta discusión con altura de miras y respeto, siempre poniendo en el centro la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, añadió.