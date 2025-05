“Si vota más gente, puedo ganar yo”: Jara retruca los dichos de Tohá sobre resultados de primarias oficialistas

La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara abordó la reciente advertencia de de Carolina Tohá sobre la posibilidad de una baja participación de las primarias oficialistas, escenario que acorde a la candidata del Socialismo Democrático, podría poner en riesgo su victoria.

“Es un desafío no solo ganar la primaria, sino que vote mucha gente. Porque aquí la verdadera competencia es con la derecha. Si ganamos la primaria, pero sin tanta votación, no es bueno. Y, además,si vota poca gente, hay más riesgo de que no ganemos la primaria. Para nosotros que vote gente es un objetivo fundamental", afirmó Tohá en una reunión virtual con su comando.

Ante este planteamiento, en conversación con Radio Futuro, la militante comunista señaló: “Es curioso, porque la Cadem dice algo al revés: si hubiera voto obligatorio podría ganar Jeannette Jara. Es como si vota más gente, puedo ganar yo la primaria. Creo que ni las encuestas ni los candidatos tenemos hoy ninguno la respuestas. Esto se va a resolver recién el 29 de junio".

En esa línea, defendió que ella es la que tiene más posibilidades de derrotar a la derecha. “Tengo una agenda que conecta con el mundo progresista y la izquierda”, zanjó.

La candidata fue más allá y profundizó sobre el desempeño ministerial de cada una durante la administración del Presidente Gabriel Boric: Tohá al mando de Interior y Jara en la cartera de Trabajo.

“Con Carolina venimos las dos del gobierno, cumplimos roles muy distintos y también tuvimos resultados distintos, pero es evidente que ahora en la campaña eso se va a poder demostrar de mejor forma", explicó.

Al ser consultada por los distintos resultado, Jara sostuvo que “en materia de seguridad pública se hicieron hartos intentos, pero la evaluación ciudadana sigue siendo negativa con respecto a lo que pasó”.

Y añadió: “En el caso mío, es distinto porque es una agenda distinta. Sería muy egoísta de mi parte decir ‘lo tenía igual de difícil o era la misma naturaleza de problema’, pero evidentemente a pesar de todo el viento en contra desde el Congreso, logramos avanzar y tener resultados positivos”.