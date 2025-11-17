“Nos falta mucho conectar con la ciudadanía y eso Parisi lo interpretó muy bien”: Jara reconoce desafíos de cara a segunda vuelta

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), abordó este lunes los resultados que le permitieron pasar a segunda vuelta con la primera mayoría (26%).

Tal como proyectaba su comando, la abanderada de Unidad por Chile no superó el 30% de las preferencias, el promedio de apoyo que le dieron los sondeos de opinión previo a las elecciones de ayer, ni tampoco la holgura con la que dirigentes de su partido, entre ellos, Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona y Marcos Barraza, proyectaba que superaría a Kast, quien pasó al balotaje con un 23%.

Y esta jornada, al ser consultada por Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión, sobre este umbral, la candidata respondió: “Todo depende de cómo uno lo mire, son dos caras de una moneda. Si nosotros lo vemos, hace unos meses atrás no teníamos perspectiva de que hubiera una segunda vuelta con alguien de la centro izquierda. De hecho, se hablaba de que iban a haber dos derechas en la segunda vuelta y se hablaba de dos apellidos alemanes”.

“Espero que ganemos la segunda vuelta con trabajo duro, pero nunca esto ha sido fácil (...) Claro, (podría haber sido mejor) y también podría haber sido peor. La política es así”, desdramatizó.

Sin embargo, la exministra del Trabajo también hizo ver que el desafío está en conectar con el electorado de Franco Parisi (Partido de la Gente), quien se llevó el tercer lugar con un 19%. “Hay un deber bien importante que es dar respuesta más concreta a los problemas de la ciudadanía y lo digo porque Parisi, sí es el gran ganador de la noche. Entre Kast y yo no logramos el 50%, entonces hay un desafío grande de ambos”, dijo.

“La gente es mucho más soberana para decidir por quien vota y el desafío es llegar a esas personas que están desencantadas de la política y que además están obligadas a votar y que requieren soluciones concretas”, complementó.

Respecto de Parisi, además, acotó “seguramente vamos a conversar y todo, pero no creo que los votos sean de uno, no son endosables. Es importante conversar con él, con Harold y con todos los que se pueda conversar pero mi trabajo va a estar orientado en estar en el territorio con la ciudadanía".

“Todavía nos falta mucho conectar con la ciudadanía, que es lo que se llamaba el votante obligado, que no había cómo predecir cual iba a ser el comportamiento y Franco Parisi lo interpretó muy bien. Hay que aprender de ahí”