    Política

    Nuevo cruce previo a bilaterales: gobierno enfrenta a Poduje y llama a evitar “caricaturas” en materia medioambiental

    El cruce, a raíz de dichos del futuro titular de Vivienda de Kast, vuelve a tensionar el ambiente previo a las citas de traspaso entre ministerios.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast. foto: Andres Pina/Aton Chile. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Un nuevo cruce entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y de la futura administración de mandatario electo José Antonio Kast tensiona el ambiente político previo a las reuniones bilaterales de traspaso entre ministerios.

    El Ejecutivo, en esta ocasión, salió a enfrentar al futuro titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, luego de las declaraciones que entregó este jueves en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

    Previamente, hubo cruces por las acusaciones de Claudio Alvarado, quien será el ministro del Interior de Kast. El gremialista afirmó que el actual gobierno está “apitutando” personas en puestos claves en ministerios, lo que fue desmentido por La Moneda.

    El urbanista, en tanto, en el nombrado foro dio cuenta de la postura que asumirá la próxima administración para enfrentar la reconstrucción por los incendios en el sur, centrada en privilegiar a los damnificados, en desmedro de factores medioambientales como la preservación de especies.

    En la instancia, Poduje retrucó el emplazamiento de un asistente, que se identificó como académico: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”, dijo el futuro ministro.

    Gobierno llama a evitar “caricaturas”

    Este viernes, La Moneda salió a refutar los dichos de Poduje, que en esta jornada también deslizó críticas al Ejecutivo por la respuesta a la emergencia en las regiones de Biobío, Ñuble y La Araucanía.

    La primera en responder fue la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de participar junto al Mandatario en una cita con representantes de las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños, en la Región de Antofagasta.

    “Basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricatura no es productivo”, dijo.

    La secretaria de Estado apuntó que “existe un consenso internacional como nacional de que el país y el mundo enfrentan una triple crisis que se manifiesta en cambio climático, se manifiesta en pérdida de biodiversidad, estoy hablando de extinción de especies, y también se manifiesta en contaminación. El desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental, o de lo social”.

    Y luego reforzó: “Caricaturizar la protección de ciertas especies, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye”.

    Poco después, se sumó a esta postura el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

    “Conciliar los derechos, las necesidades de la ciudadanía con la protección del medio ambiente es un camino que es súper posible de conciliar y de caminar. Además es lo que nos resguarda para que en el futuro tengamos un planeta para las siguientes generaciones. Todo se puede congeniar, porque no resguardar elementos climáticos puede producir incluso más riesgos y afectación”, remarcó.

    El titular de Interior, Álvaro Elizalde, eso sí, evitó confrontar al futuro ministro de Vivienda, al señalar: “Yo no voy a participar de los temas de la coyuntura política”. Y además instó a mantener el “buen clima” político.

    Más sobre:Maisa RojasIván PodujeMedio AmbienteViviendaIncendiosReconstrucción

