Núñez se convierte en la quinta mujer en presidir el Senado al ser elegida con votos de la oposición y la derecha

Nuevamente una mujer será la segunda autoridad del país.

A primera hora de este miércoles, Paulina Núñez (RN) fue elegida presidenta del Senado, cargo que ejercerá el primer año del nuevo ciclo legislativo que se inició este 11 de marzo.

En esa calidad le tocó conducir la ceremonia de traspaso de mando presidencial este miércoles. Núñez es la quinta mujer que asume la titularidad de la Cámara Alta, pero la primera de su sector político.

En la sesión de instalación del nuevo Senado, fue elegida por 39 votos.

En tanto, el senador Alejandro Kusanovic (independiente ex RN) recibió 2 votos.

No obstante, hubo 9 abstenciones de parte de senadores de la DC, del PC, del Frente Amplio y del grupo Frevs, que se sintieron marginados del acuerdo entre el actual oficialismo y el PS y el PPD, hoy las principales bancadas opositoras.

De hecho, la elección de la mesa es solo una parte del pacto de gobernabilidad. No solo implica la alternancia de la presidencia y vicepresidencia del Senado -cargo que ejercerá por este año el senador Iván Moreira (UDI). El acuerdo también consiste en una rotación de parlamentarios en las Comisiones de la Cámara Alta, que incluso son más importantes para el manejo de la agenda legislativa.

Oposición dividida

Si bien siempre en el Senado hubo voluntad de entendimiento, las negociaciones no dejaron conforme completamente al bloque de la izquierda-centroizquierda: la Democracia Cristiana (DC), Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) no adhirieron al pacto molestos especialmente con el PS y el PPD.

Pese a ello, la independiente Fabiola Campillai y Esteban Velásquez (Frevs) votaron a favor de Núñez más bien como gesto personal.

El acuerdo, en todo caso, abrió una fisura en el bloque opositor y derivó en la conformación de dos comités mixtos.

Por un lado los siete senadores del PS, cuatro del PPD y uno del Partido Liberal. Por otro los cuatro representantes de grupo DC-Independiente (Fabiola Campillai), tres del PC, dos del Frente Amplio y dos del Frevs.

El grupo más disidente encontró que el pacto de 3 años de presidencia del Senado y solo uno para la oposición (la llamada fórmula de 3x1), a la larga los perjudicó

Según el acuerdo, la presidencia durante el segundo año se definiría entre los socialistas Alfonso de Urresti y Paulina Vodanovic, acompañado de Rojo Edwards en la vicepresidencia.

El tercer año, la Cámara Alta será liderada por Javier Macaya (UDI) junto al independiente Karim Bianchi en la testera, mientras que el último año del período estaría a cargo de Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y un PPD como vicepresidente.

En cuanto a la configuración de las 23 comisiones permanentes, se determinó que se escogerán a sus integrantes bajo criterios de paridad y presidencias alternadas durante los cuatro años (2 años para cada bloque).

Sin embargo, la Comisión de Hacienda mantendrá una alternancia de presidencia de tres años para el oficialismo y uno para la oposición.

Quién es Paulina Núñez

La nueva presidenta del Senado es militante de Renovación Nacional (RN), abogada y máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra.

Se ha desempeñado como senadora de la Región de Antofagasta en el período 2022-2030.

Anteriormente ejerció como diputada por la misma región durante dos períodos consecutivos desde 2014 hasta 2022.

Asimismo, fue secretaria regional ministerial de Gobierno de Antofagasta, durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera Echenique entre 2010 y 2013.

Al asumir su cargo, la nueva presidenta de la Cámara Alta hizo un llamado a que “esta nueva legislatura del Senado esté a la altura de la historia que lo precede y de las esperanzas que hoy descansan en él. Que sepamos reencontrarnos en lo esencial y demostrar que la política, cuando se ejerce con responsabilidad y respeto sigue siendo una herramienta noble al servicio del bien común. Ese será, el compromiso que asumo hoy ante ustedes”.