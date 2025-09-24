Orrego presenta contestación ante el Tricel: texto de 221 páginas rebate punto por punto requerimiento de destitución

Durante la tarde de este martes, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, representantes del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, presentaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la contestación al requerimiento de remoción presentado en contra de la autoridad por un grupo de consejeros regionales de oposición.

Esto, tras acusarlo de faltas a la probidad y abandono de deberes, principalmente producto de un informe de Contraloría que indica que Orrego habría utilizado recursos públicos para contratar servicios destinados a su propia campaña de reelección.

En un extenso documento de 221 páginas, los legistas abarcan 1.201 puntos, en los que argumentan distintos aspectos jurídicos que, a su juicio, demuestran que el libelo no tiene sustento, por lo que exigen “su total e íntegro rechazo, con expresa condena en costas”.

Al respecto, el texto asegura que “el requerimiento de autos no busca otra cosa que instalar una falsa imagen de descontrol en la administración del Gobierno Regional Metropolitano, hecho inefectivo y derechamente falso”.

El escrito de los abogados también indica que “la administración del Gore, en cuanto corresponde al ejercicio de sus obligaciones personales del cargo de gobernador regional metropolitano de Santiago por el Sr. Claudio Orrego, se ha ejercido con estricto apego a las disposiciones legales, reglamentarias, circulares y contabilidad gubernamental exigibles, por lo que no ha incurrido en responsabilidad de ninguna naturaleza; proceder que se está en condiciones de acreditar con la prueba pertinente que se proporcionará o que se solicita adjuntar a este procedimiento”.

Nuevo golpe del Tricel

La constestación de Orrego al Tricel se produce el mismo día en que el tribunal rechazó un nuevo recurso de su defensa y confirmó la admisibilidad del requerimiento.

Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre, el Tricel admitió a trámite el libelo de los consejeros regionales tras rechazar una primera presentación de la defensa de la autoridad regional, que acusaba vicios en el libelo.

Y esta jornada, el mismo tribunal electoral asestó un nuevo golpe a las pretensiones de Orrego, al rechazar un incidente de nulidad presentado para revetir la primera decisión del Tricel.

En el texto, el tribunal afirma que “la nulidad ha sido fundada en el mismo argumento vertido por la requerida en recurso de reposición formulado a fojas 625, promovido el seis de agosto de dos mil veinticinco, que fue rechazado por este Tribunal en resolución de nueve de septiembre de dos mil veinticinco”.