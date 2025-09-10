Primer revés para Orrego: Tricel rechaza petición de su defensa y admite a trámite requerimiento para destituirlo

El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la presentación que hizo la defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en la que acusó vicios en el requerimiento de los consejeros regionales de oposición para destituirlo.

De esta forma, el Tricel admitió a trámite el requerimiento que busca el cese del cargo de la autoridad por acusaciones de faltas a la probidad y abandono de deberes.

“Téngase por interpuesto el requerimiento”, indica la resolución pronunciada por los ministros del Tricel Arturo José Prado Puga, quien presidió, Mauricio Alonso Silva Cancino, Adelita Inés Ravanales Arriagada, María Cristina Gajardo Harboe y Gabriel Héctor Ascencio Mansilla.

En su argumentación, el Tricel plantea que los consejeros requirentes concurrieron personalmente ante la Secretaria Relatora del Tribunal ratificando su presentación, “circunstancia que permite establecer de forma indubitada su identidad y su interés en promover el requerimiento de remoción”, dotando así a la presentación “del grado de seriedad suficiente”.

La resolución señala que la forma en la que han concurrido los cores permite tener por cumplidas las exigencias normativas.

“Por estas consideraciones y citas legales, se rechaza el recurso de reposición”, de la defensa de Orrego, explican.

La resolución fue dividida y tuvo el voto en contra del exdiputado Gabriel Ascencio, que votó por acoger la solicitud y declarar inadmisible el libelo.

La defensa del gobernador acusó que los cores no fueron bien identificados y que la representación de sus abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza se cursó en forma incorrecta.