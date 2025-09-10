SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Primer revés para Orrego: Tricel rechaza petición de su defensa y admite a trámite requerimiento para destituirlo

La resolución fue dividida y tuvo el voto en contra del exdiputado Gabriel Ascencio. El ministro votó por acoger la solicitud y declarar inadmisible el libelo.

Por 
José Navarrete
 
Juan Manuel Ojeda
JAVIER SALVO/ATON CHILE

El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la presentación que hizo la defensa del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en la que acusó vicios en el requerimiento de los consejeros regionales de oposición para destituirlo.

De esta forma, el Tricel admitió a trámite el requerimiento que busca el cese del cargo de la autoridad por acusaciones de faltas a la probidad y abandono de deberes.

“Téngase por interpuesto el requerimiento”, indica la resolución pronunciada por los ministros del Tricel Arturo José Prado Puga, quien presidió, Mauricio Alonso Silva Cancino, Adelita Inés Ravanales Arriagada, María Cristina Gajardo Harboe y Gabriel Héctor Ascencio Mansilla.

En su argumentación, el Tricel plantea que los consejeros requirentes concurrieron personalmente ante la Secretaria Relatora del Tribunal ratificando su presentación, “circunstancia que permite establecer de forma indubitada su identidad y su interés en promover el requerimiento de remoción”, dotando así a la presentación “del grado de seriedad suficiente”.

La resolución señala que la forma en la que han concurrido los cores permite tener por cumplidas las exigencias normativas.

“Por estas consideraciones y citas legales, se rechaza el recurso de reposición”, de la defensa de Orrego, explican.

La resolución fue dividida y tuvo el voto en contra del exdiputado Gabriel Ascencio, que votó por acoger la solicitud y declarar inadmisible el libelo.

La defensa del gobernador acusó que los cores no fueron bien identificados y que la representación de sus abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza se cursó en forma incorrecta.

Más sobre:Claudio OrregoGORERMTricel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Banco Central cuantifica impacto negativo en la creación de empleo de alzas del salario mínimo y 40 horas

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Subsecretaria Leitao y demora en Ley de Seguridad Municipal: “Los municipios requieren y necesitan que salga este proyecto”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

4.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Temblor hoy, miércoles 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 10 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA
Chile

Presidente Boric recibe en La Moneda al secretario general de la OEA

Subsecretaria Leitao y demora en Ley de Seguridad Municipal: “Los municipios requieren y necesitan que salga este proyecto”

Vodanovic refuerza reproche al Ejecutivo por eventuales recortes a Gores: “No nos parece algo que corresponda”

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025
Negocios

Analistas aumentan la expectativa de crecimiento para el año y bajan la proyección para la inflación del 2025

Banco Central sube cálculo de crecimiento del PIB 2025 y 2026, pero anticipa que la inflación terminará el año en 4%

¿Qué está pasando con Oracle? Acciones de la firma tecnológica registran un salto histórico en bolsa

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año
Tendencias

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

En pleno desierto de Atacama: así son las nuevas y tecnológicas salas en colegios de Sierra Gorda

En qué comunas de Santiago habrá hasta 28 °C este jueves “de verano”

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia
El Deportivo

¿Vuelve del retiro? Moreno Martins sorprende y no descarta disputar el repechaje con Bolivia

“A puro corazón toca la puerta del Mundial”: prensa internacional se rinde ante Bolivia y el despilfarro de Venezuela

La llamativa petición del Flamengo de Pulgar a la ONU: “Somos 45 millones; exigimos que se nos reconozca como nación”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash
Cultura y entretención

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash

Natalia Lafourcade: “Me he dado cuenta que el valor y la riqueza de mi mundo están en otra dirección a la actual”

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia
Mundo

Rusia dice que su última oleada de ataques contra Ucrania “no incluía objetivos” en Polonia

“Lo más cerca desde la II Guerra Mundial”: Polonia advierte sobre posible conflicto tras incursión de drones rusos

Rusia dice que el ataque de Israel en Qatar “busca socavar los esfuerzos internacionales” para un acuerdo

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo